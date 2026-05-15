Nuevo León inaugura edificio de terapia en DIF Capullos

MONTERREY, NL., mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León,

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inauguraron el nuevo edificio dey elen el, en el marco del proyecto "Renace", ubicado en el municipio de Guadalupe.De acuerdo con la información oficial, el nuevo espacio está destinado a brindarparaque residen en el centro. Incluye, ocupacional, de lenguaje, hidroterapia yLa obra busca concentrar distintos servicios terapéuticos en unparaa otras instalaciones.Durante el acto de inauguración,señaló que el edificio responde a la necesidad de contar condentro del propio centro. "Hoy entregamos uno de los edificios más importantes del proyecto Capullo Renace, que es el nuevo edificio de, que va a generar un gran impacto en la vida de", comentó.El complejo cuenta conpara distintas terapias y. También integra equipo especializado de rehabilitación y uncon condiciones controladas de temperatura y accesibilidad para sesiones de estimulación en agua."Este nuevo edificio nace de una necesidad muy concreta, que los bebés, niñas, niños puedan recibir, rehabilitación, terapia ocupacional,aquí mismo dentro de, sin tener que salir a otros lugares para recibir esta atención", dijo la titular de Amar a Nuevo León.En este mismo espacio, Rodríguez agregó que "con este nuevo edificio vamos a poder fortalecer, ampliar y brindar terapias más completas, especializadas y adaptadas a lasy niño, tanto de manera individual como grupal".Se informó que el proyecto contempla mecanismos dea futuro mediante esquemas dey financiera.La directora general del DIF Nuevo León,, agradeció la puesta en marcha de las instalaciones y el trabajo coordinado con diversas instituciones que participaron en lay certificación del