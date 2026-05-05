Nuevo León renueva transporte público

MONTERREY, NL, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Como parte del proceso de la remodelación del transporte público, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, encabezó la entrega de 21

que se incorporan a las

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, reforzando la estrategia estatal de renovación de flota y reestructura del sistema.El evento, organizado por elde Nuevo León (IMA), se realizó en el estacionamiento de lade la UANL, con la participación de, legisladores, empresarios del sector, operadores y elementos de Fuerza Civil.Durante su mensaje, elrecordó las condiciones en que se encontraba el sistema al"Cuando llegamos al gobierno teníamos un, no llegábamos ni a 2 mil, había, chatarra, y hoy la meta es llegar a 4 mil".En ese sentido, explicó que la estrategia ha priorizado atender primero las zonas de mayor concentración poblacional, para posteriormente ampliar la cobertura hacia nuevas áreas."Pero teníamos que ir conforme población mandando losa donde más gente requería el servicio, ahora vamos a empezara mandar camiones a la periferia".La entrega de estas unidades forma parte de un esfuerzo integral para optimizar el servicio en la, elevando la calidad, accesibilidad y eficiencia sin reducir la cobertura existente.¿Dónde brindarán servicio lasLasatenderán zonas estratégicas en municipios como General Zuazua, Ciénega de Flores, Apodaca (zona oriente), General Escobedo y San Nicolás de los Garza (zona poniente), beneficiando a miles de usuarios en sectores de alta demanda.En cuanto a operación, lacontempla recorridos como–UANL; Real San Pedro–Villas de Alcalá–Clínica 06; así comoen Zuazua. Por su parte, lacubrirá el trayectoEl Gobernador también hizo referencia a losen materia de, señalandodel pasado.instruyó a fortalecer la planeación y garantizar elEn el evento, acompañaron al Gobernador,, Director General de Metrorrey;, Secretario de Movilidad y; la alcaldesa de Zuazua,; Alejandra Morales, Directora General de CODETUR; además de diputados locales y federales, transportistas y elementos de la división urbana de Fuerza Civil.Con estas acciones, elreafirma su compromiso de construir un sistema de, eficiente y seguro, acorde al