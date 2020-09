Número de pobres se incrementó en 15 millones en últimos 26 años: Bienestar

En los últimos 26 años en México, el número de pobres se incrementó en 15 millones de personas, alertó el secretario Javier May Rodríguez.

Al comparecer ante senadores, advirtió que no se debe desechar la propuesta de Ingreso Básico Universal que presentaron legisladores de oposición, principalmente del PAN, pero se debe analizar para verificar su viabilidad.

Al señalar que el gobierno federal tiene el mayor gasto en desarrollo social que en las últimas administraciones, calculó que se pasó de un gasto anual de 1.2 mil millones de pesos con Vicente Fox Quesada a más de 2 mil millones, a precios de 2014, con López Obrador.

"Ahora se atiende a 21.8 millones de personas, 6 de cada 10 son mujeres. Según las mediciones de pobreza por ingreso en el país. Es decir, en los últimos 26 años del periodo neoliberal la pobreza aumentó en 15 millones de personas", dijo.

El funcionario dijo que no se ha descartado la entrega de un Ingreso Básico Universal (IBU), iniciativa que impulsa el Partido Acción Nacional (PAN) para las personas que han visto disminuidos sus ingresos o han perdido sus empleos a causa de la pandemia por Coronavirus 2019.

Con respecto al cuestionamiento del senador Eruviel Ávila (PRI) con respecto a las recomendaciones de los organismos internacionales sobre fortalecer la entrega de un esquema similar al IBU, señaló que en sexenios anteriores los programas sociales estaban limitados y condicionados. Mientras que en este gobierno, no es así y el acceso a la entrega de apoyos sociales es universal.

"Y dirigido a quien más lo necesita. No es discrecional. La propuesta de un IBU no puede ser descartada pero sí analizada para conocer su viabilidad, señalando que desde antes del inicio de la pandemia, la Secretaría de Bienestar ya garantizaba un ingreso a la población más vulnerable, ya estamos atendiendo esas recomendaciones".

Luego de ser cuestionado sobre el estado en que recibió la Secretaría, luego de la salida de la extitular María Luisa Albores quien recientemente fue designada al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, May Rodríguez afirmó que la institución está bastante organizada.

"Encontramos una Secretaría con programas trabajando, ya se habían dispersado los recursos para los pagos de las pensiones, no hay déficit, no tenemos subejercicios, vamos a cerrar muy bien, dejaron una adminnistración bastante organizada y nada más llegamos a darle continuidad a lo que María Luisa Albores nos entregó", dijo.

El senador morenista Ovidio Peralta, destacó que durante los pasados sexenios, los programas sociales se utilizaron para controlar el voto y como moneda de cambio para obtener favores políticos.

"Durante los sexenios anteriores los gobiernos utilizaron los programas sociales como moneda de cambio para favores políticos y como mecanismo de control del voto, existía un uso electoral de los programas y todos conocemos la corrupción y los desfalcos millonarios de los recursos de la extinta Sedesol", destacó.

"Es difícil imaginar qué hubiera sido de México, principalmente para la población vulnerable, al enfrentar esta pandemia sin los programas de Bienestar".

Los legisladores de oposición reclamaron el aumento de las personas en situación de pobreza y que esta situación se ha agravado a partir de la crisis económica generada por la pandemia por Coronavirus 2019.

"Es evidente que el número de personas en situación de pobreza ha aumentado. Sumado a los efectos de la pandemia, la Cepal ha proyectado que el núcleo de pobreza aumentará en 61.1% a 70 millones. Se requieren medidas efectivas para combatirla y hacer a un lado el populismo disfrazado de medidas progresistas", alertó la senadora Claudia Núñez, del PAN.