Nunca condicionaré mi permanencia en Morena: Monreal

El senador Ricardo Monreal aclaró que es falso que su permanencia dentro de Morena sea condicionada al hecho de que en su partido cambie el método para elegir a sus candidatos.

"Nunca lo haré, no estoy en ese proceso de condicionar o de actuar de manera soberbia, no lo haré nunca", recalcó.

Lamentó que se busque sembrar preguntas en la mañanera para descalificarlo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que se alista a participar mañana en el festejo del Zócalo, al que convocó el primer mandatario con motivo de los tres años de su gobierno.

Monreal Ávila insistió en que, sin en el afán de enfrentarse con el Presidente, la encuesta está desgastada, por lo que es momento de modernizar al partido y ese será el tema que debatirá con los órganos de gobierno morenistas cuando llegue el momento.

"No me desdigo, he dicho que la encuesta es método desgastado en el que yo no comparto y que, dentro de Morena, en los órganos de discusión de Morena plantearé la búsqueda de otra forma de selección de candidatos como la elección primaria o como las convenciones o consultas a la base militante de Morena y sus aliados. No es que sea un rebelde sin causa, sino un hombre que está reflexionando en torno a un proceso de selección de Morena que no intenta poner en riesgo el triunfo en el 2024", precisó.

Monreal también aclaró que tampoco está pensando en buscar la candidatura presidencial en otros partidos, pues ellos cuentan dijo, con sus propios perfiles y él no anda de ofrecido.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Ricardo Monreal aceptó que está alejado del presidente López Obrador, luego de la derrota en la Ciudad de México, pero consideró que no necesita estar tan cerca de él cuando puede seguir cumpliendo con los principios y el ideario que en el que cree.

"No voy a traicionar nunca esos principios, no me voy a enfrentar al presidente, no voy a pelear con la historia, le voy a tener siempre al respeto. Y creo que este proceso que vivimos puede lograr que Morena al interior esté reflexionando en torno a quién debe de ser el aspirante dos años antes", señaló.