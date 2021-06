Oficinas del PRI son bloqueadas por militantes

Ciudad de México.- Simpatizantes priistas fueron agredidos en las inmediaciones de la sede nacional del PRI, tomada desde la mañana de este martes por militantes encabezados por el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, y la presidenta del Colegio Nacional de Profesionales, Nallely Gutiérrez, quienes exigen la renuncia del presidente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, por los resultados electorales del 6 de junio.

La violencia se desató cuando simpatizantes de la dirigencia nacional acudieron a las instalaciones del partido en la Ciudad de México a fin de manifestar su respaldo al Comité Ejecutivo Nacional y fueron perseguidos por gente armada con palos, petardos y presuntas armas de fuego, con un saldo final de una persona herida con arma de fuego y varios lesionados con golpes contusos y lesiones.

El Comité Ejecutivo Nacional denunció que sus militantes fueron agredidos "a punta de balazos" por gente de Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez, quienes "son parte de un comando armado que vino a violentar a nuestra militancia", por lo que exigió a las autoridades detener a quienes "usan las balas para atacar a militancia pacífica".

"El CEN del PRI rechaza de manera contundente la violencia y provocaciones del grupo golpista encabezado por Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez, en contra de militantes y empleados de este instituto político que estaban cerca de la sede nacional", señaló en un comunicado.

Moreno Cárdenas denunció lo ocurrido a través de redes sociales. "Estas son las prácticas que no tienen cabida en el PRI. Es grave que se orquesten ataques armados contra nuestra militancia pacífica. Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez representan todo lo que el priismo no quiere. ¡La dirigencia para la que fui electo y el priismo no lo permitiremos!", sentenció.

En redes sociales, el PRI exhibió videos en lo que se observa el momento en que los simpatizantes de la dirigencia son atacados por decenas de personas: "Este es el equipo de gente armada que Ulises Ruiz envió al PRI, en donde había un evento de militantes para respaldar a la dirigencia nacional.

"No vamos a permitir que la violencia se apodere del PRI. A punta de balazos quieren dividirnos. ¡No lo vamos a permitir!", advierte la publicación del grupo priista.