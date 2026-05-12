Omar García Harfuch rechaza información sobre ataque al Cártel

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) desmintió este martes un reporte de la cadena estadounidense CNN según el cual la explosión, en marzo pasado, en la que murieron dos miembros del Cártel de Sinaloa fue un ataque selectivo "facilitado agentes de operaciones" de la propia Agencia.

CIA desmiente reporte de ataque selectivo

"Se trata de una información falsa y sensacionalista que no es más que una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en peligro la vida de los estadounidenses", aseveró en X la portavoz de la CIA, Liz Lyons.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reposteó el mensaje de la agencia estadounidense con el mensaje: "Cuenta oficial de la vocería de la CIA"; antes ya había rechazado esa información de CNN.

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Detalles del incidente y reporte de CNN

CNN reportó que Francisco Beltrán, conocido como "El Payín", murió junto con su chofer; sus cuerpos fueron encontrados en sus asientos después del estallido. Videos y fotografías del hecho, el 28 de marzo, muestran una rápida llamarada mientras el auto seguía avanzando y se salía de la autopista. Un artefacto explosivo había sido ocultado dentro del vehículo, dijo a CNN la Fiscalía General del Estado de México.

"El Payín" estaba acusado de ser un miembro de nivel medio del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más notorias de México, indicó CNN.

La cadena había mencionado que "la operación contra Beltrán fue parte de una campaña ampliada y previamente no reportada de la CIA dentro de México, encabezada por la Ground Branch o Rama Terrestre de la agencia, para desmantelar redes arraigadas de cárteles".