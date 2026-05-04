ONG pide "cautela" en baja de homicidios en México ya que puede ocultar control criminal

Ciudad de México, 4 may (EFE).- La tendencia a la baja en los homicidios en México debe analizarse "con cautela", ya que no hay evidencia clara sobre sus causas y podrían influir factores como el control criminal o inconsistencias en los datos, según afirmó este lunes la organización civil México Evalúa.

México Evalúa analiza causas y cifras de homicidios

En su análisis mensual de la violencia letal en el país, la organización señaló que, aunque las cifras oficiales muestran una caída interanual del 33 % en los homicidios dolosos en el primer trimestre de 2026, al incluir otros indicadores como feminicidios y desapariciones, la reducción se ubica en un 22 %.

"Esta tendencia debe leerse con cautela", advirtió la ONG.

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Más allá de la caída reciente, el reporte advierte que la tendencia "carece de una explicación clara" y debe contrastarse con otros indicadores antes de concluir que existe una mejora sostenida.

"La información disponible no permite identificar con precisión qué acciones explican la reducción del homicidio. La explicación oficial enumera muchas intervenciones, pero no demuestra una relación clara entre política pública, territorio, temporalidad y resultado", señala el análisis.

Persistencia de violencia y aumento de desapariciones

Además, apunta que aunque algunos indicadores han disminuido en el corto plazo, los niveles de violencia siguen siendo elevados en comparación con años anteriores.

Frente a 2018, las desapariciones han aumentado un 35 % y otros delitos contra la vida un 83 %, lo que, según la ONG, apunta a una "persistencia" del problema más allá del homicidio doloso.

Para México Evalúa, una de las hipótesis es que la reducción responda a acciones gubernamentales, como operativos de seguridad, programas sociales y medidas de prevención implementadas a nivel federal y local.

Pero el análisis también sugiere que la caída de homicidios "no necesariamente implica menos violencia", sino un mayor control territorial de grupos criminales, lo que puede derivar en menos asesinatos, pero más desapariciones u otros delitos.

Por ello, ante la posible presencia de "regímenes criminales", el reporte insiste en que "la baja del homicidio debe analizarse con cautela".

"Antes de atribuirla a una política pública eficaz, es necesario contrastar con otros indicadores que muestren si el Estado recuperó control territorial o si, por el contrario, la violencia fue administrada por los propios grupos criminales", advierte.

A esto se suman dudas sobre la calidad de los datos, añade el informe, al señalar posibles inconsistencias en los registros, como problemas en la clasificación de delitos o falta de actualización en casos de desaparición, lo que podría alterar la lectura de las cifras.

El Gobierno mexicano ha sostenido haber reducido los homicidios hasta un 44 %, entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, con un promedio diario de casos que pasó de 87 a 49.

México supera las 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950. EFE

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