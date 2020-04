ONU condena asesinato de periodista en Veracruz

Las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México para las Mujeres y para los Derechos Humanos, condenaron el asesinato de la periodista María Elena Ferral Martínez.

"Las oficinas en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenan el asesinato de la periodista María Elena Ferral Martínez, quien sufrió un atentado el lunes 30 de marzo en la localidad de Papantla, Veracruz. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, la periodista falleció en el Hospital Regional de Poza Rica", difundió ONU en México.

Describió que María Elena Ferral Martínez era una reconocida comunicadora en la zona norte del estado de Veracruz que colaboraba con diversos medios como el Diario de Xalapa y el Heraldo de Poza Rica.

Las oficinas en México de ONU Mujeres y ONU-DH, añadió, recuerdan que los ataques contra periodistas no sólo son un ataque contra la libertad de expresión, sino también contra toda la sociedad al privarla de información esencial.

"La señora Ferral Martínez es la primera periodista asesinada en México durante 2020, de acuerdo con la documentación realizada por la ONU-DH. En 2019, la ONU-DH registró los asesinatos de al menos 12 periodistas, una de ellas mujer.

"María Elena Ferral Martínez había hecho públicas en diversas ocasiones amenazas y otros incidentes de seguridad y había denunciado ante las autoridades de procuración de justicia amenazas y hostigamientos en su contra en varias oportunidades. Las investigaciones que pudieron abrirse al respecto no resultaron en el procesamiento de los responsables", añadió.

ONU Mujeres y ONU DH en México, resaltaron que las mujeres periodistas sufren violencia no sólo por la labor que desempeñan, sino por el hecho de ser mujeres. Por esta razón, en la prevención, atención, sanción y reparación integral de este tipo de delitos resulta indispensable aplicar la perspectiva de género.

Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México expresó que este crimen en contra de una periodista se da en un contexto de un incremento preocupante de la violencia contra las mujeres en todo el país.

"El acceso a la justicia es un derecho fundamental no solo para que las mujeres puedan ejercer sus derechos plenamente, sino para combatir la impunidad que atenta contra ellos y que perpetúa la desigualdad de género", mencionó.

"La falta de resultados en la investigación de las agresiones contra periodistas, favorecen que éstas crezcan en intensidad e impacto, llegando hasta las desapariciones y asesinatos. María Elena había denunciado pública y formalmente algunas de las agresiones de las que fue víctima sin que fueran esclarecidas. La impunidad ayuda a que las agresiones contra periodistas continúen", expresó Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH en México.

Las oficinas en México de ONU Mujeres y ONU-DH hicieron un llamado a las autoridades mexicanas a realizar una investigación pronta y exhaustiva del asesinato de María Elena Ferral Martínez, que incorpore de forma efectiva la perspectiva de género y considere todas las líneas de investigación posibles, incluida la vinculada a su actividad profesional y su género.

"Dicha investigación debe determinar no sólo los autores materiales sino también a quienes pudieron haber ordenado este crimen. Asimismo, las oficinas en México de ONU Mujeres y ONU-DH llaman a las autoridades a garantizar la efectiva atención a la familia de María Elena Ferral y su seguridad", añadieron en el comunicado.

Ambas oficinas expusieron su compromiso para cooperar con todas las instituciones y autoridades mexicanas para continuar reforzando las políticas y la institucionalidad existente en materia de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país.