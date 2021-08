Oposición compara agresión contra Lía Limón y alcaldes con matanza del Jueves de Corpus o "Halconazo"

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y el líder del PRD, Jesús Zambrano, condenaron la agresión ocurrida este lunes contra alcaldes electos de oposición y compararon los hechos con "El Halconazo" de 1971.

"Es una afrenta para las mujeres y hombres que votaron por las alcaldesas y los alcaldes que fueron agredidos. Las imágenes me recuerdan a los hechos del 10 de junio de 1971, cuando los granaderos detuvieron una manifestación golpeando y masacrando; quiere decir que ayer hubo una regresión de 50 años", declaró Zambrano Grijalva.

El líder perredista responsabilizó al secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres: "Se quitó la máscara y actuó como es, un porro, un porro político".

El panista Marko Cortés aseguró que el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum "va de mal en peor".

"Está concentrando el poder, replicando la estrategia del Presidente que puso súper delegados y aquí puso mini delegados, la agresión es responsabilidad de ella y de su secretario de gobierno, yo exijo una disculpa pública y la denuncia de Martí Batres", indicó.

Cortés sostuvo que esa persecución se replica a nivel federal con el encarcelamiento del diputado perredista Rogelio Franco, así como las investigaciones en contra del priista Ildefonso Guajardo, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el excandidato presidencial Ricardo Anaya.

"El gobierno lo que busca es amedrentar, callar a los opositores, y eso no está bien, apoyaremos a todo aquel perseguido político por este lamentable gobierno morenista", denunció.

La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, explicó que se manifestaron en contra del "albazo" para avalar una ley que permitirá cambiar la cromática de todas las patrullas por una color guinda.

"Fue un periodo extraordinario que convocaron de último minuto, de última hora, de último día para dar un albazo. Quieren pintar todas las patrullas de guinda en un intento de impedirnos tener nuestras patrullas. Desde el momento que el gobierno de la Ciudad de México pinta sus patrullas de guinda nos quitan la oportunidad de marcar las nuestras para que los ciudadanos conozcan cuáles son sus patrullas de proximidad, y por ese motivo nos agredieron brutalmente.

"Hubo empujones, a Mauricio Tabe le dieron toques, empujones, se trató de un acto de violencia; más de lo que hemos venido padeciendo desde que ganamos, no podemos permitir que enfrenten la derrota electoral con violencia y autoritarismo", señaló la alcaldesa electa, a quien le rompieron la nariz de un golpe.

La conferencia fue convocada por la Coalición Va por México; sin embargo, no estuvieron presentes ni el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ni el coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.