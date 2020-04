Oposición quiere frenar reformas a presupuesto en el Senado

Dirigentes de partidos políticos de oposición consideraron que será en el Senado de la República donde se pueda hacer un bloque de contención que permita los cambios o el avance de las reformas a la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ángel Ávila Romero, dirigente del PRD, afirmó que los legisladores de su partido no se oponen a una reforma que incluso solvente los vacíos que tiene la ley, pero si la mayoría en la Cámara de Diputados insiste en aprobarla "fast-track" y sin modificaciones, esperan contener en el Senado para no citar a periodo extraordinario.

"Si se quisiera sacar una iniciativa correcta, deberían dejar que se le hagan modificaciones, nosotros no nos oponemos a que se discuta y se llenen los vacíos. El problema es cuando el presidente quiere que se vote tal y como él la envió", dijo a EL UNIVERSAL.

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, advirtió que ellos no acompañarán la propuesta bajo ningún supuesto, pues la legislación ya contempla casos de emergencia y sólo sería "darle más poder al presidente".

"Nosotros nos vamos a oponer a toda costa a que se cite a un periodo extraordinario, para seguir discutiendo ocurrencias del presidente, lo que necesitamos, en todo caso, es un periodo extraordinario para atender la emergencia que hay en el país", dijo a este diario.

Desde la dirigencia del PRI calificaron la propuesta como un retroceso, pues "prácticamente está eliminando la división de poderes", al facultar al presidente a disponer del presupuesto.

"Retirarle o condicionar la autonomía y las atribuciones de la Cámara de Diputados, usando como pretexto la emergencia nacional, pone en riesgo la estabilidad y madurez del sistema político de México", expresaron.

Los dirigentes de MC y el PRD consideraron que López Obrador "ve al Poder Legislativo como una ventanilla de trámite del Poder Ejecutivo", como ocurrió en otro periodo de la vida política del país, aclararon.

"Hoy, el Poder Legislativo en manos del partido oficial funciona como en los viejos tiempos del PRI, los diputados son levantadores que solo funcionan como oficialía de partes del Presidente de la República. Éste envía las iniciativas y ellos avalan 'fast-track', esto es un error, coarta la libertad de poderes", sentenció Ávila Romero.

Este viernes, el Congreso instalará la Comisión Permanente para avalar un periodo extraordinario tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y pasar las reformas en la primera semana de mayo.