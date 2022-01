"Otra vez AMLO me calumnió, pero no desmintió lo de su hijo", dice Loret

Luego de que Carlos Loret de Mola publicó un reportaje sobre la vida de lujos en Houston de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo acusó al periodista de "golpeador, mercenario y sin principios".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que sus hijos no tienen influencia en su gobierno y si José Ramón López Beltrán vive con autos de lujo y casonas en Houston con su esposa Carolyn Adams, es "porque al parecer la señora tiene dinero".

"Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vive en una residencia en Houston; queriendo equiparar, cómo diciendo: ´son iguales, es lo mismo, dónde está la austeridad´. Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca", expresó López Obrador en el Salón Tesorería.

"En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales", declaró.

"Pero este señor Loret de Mola es un mercenario e hizo un escándalo porque cree que somos iguales y no, no, él sigue estando al servicio de la mafia del poder", dijo el presidente de México.

Tras las declaraciones de López Obrador en su contra, el columnista de EL UNIVERSAL reaccionó en redes sociales.

"Pues otra vez el presidente López Obrador me insultó y calumnió, pero NO DESMINTIÓ UNA SOLA PALABRA del reportaje sobre las casonas y los lujos de su hijo", escribió Loret de Mola.

