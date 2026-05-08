Padres de familia de Nuevo León rechazan recorte del ciclo escolar

MONTERREY, NL., mayo 8 (EL UNIVERSAL).- La propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 en México generó el

de la

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, que advirtió afectaciones académicas y familiares ante la posibilidad de concluir clases desde el 5 de junio por el Mundial de Futbol 2026 y las altas temperatura que se pronostican a nivel nacional.A través de un, la organización expresó supor la reducción del tiempo efectivo de clases planteada por la Secretaría de Educación Pública (), encabezada por Mario Delgado."Ladel tiempo efectivo de clases en el ciclo escolar 2025-2026 podría afectar el desarrollo académico deValoramos especialmente lade privilegiar que las y los estudiantes puedan concluir su ciclo escolar de manera adecuada, sin hacerlo con prisas ni sin sustento pedagógico", expresó el organismo.Lacontempla adelantar más de un mes el cierre del ciclo escolar, originalmente previsto para elLa dependencia argumentó que la medida busca prevenir riesgos por lasprevistas en junio y julio, además de atender la logística del Mundial de Fútbol, que tendrá como sedes a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.La agrupación consideró que lapara terminar clases elrepresenta una opción más equilibrada al permitir proteger a los estudiantes sin afectar de manera severa el"Una fecha como elrepresenta una alternativa más equilibrada, ya que permite proteger la integridad de los estudiantes sin comprometer de manera grave ely México enfrentan retos importantes en materia de aprendizaje. La reducción de varias semanas completas de clase representa un retroceso en los esfuerzos por fortalecer habilidades fundamentales como la lectura, las matemáticas y la comprensión", expusieron los padres de familia en la entidad.Además, señalaron que modificar eltambién impacta directamente la dinámica de miles de hogares."Lasorganizan su vida laboral, económica y de cuidado con base en elpreviamente establecido", advirtieron.