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PAN acusa a Morena de persecución política contra Maru Campos

Jorge Romero Herrera denuncia que Morena hostiga a gobernadora de Chihuahua por combatir crimen organizado.

Por El Universal

Mayo 25, 2026 01:53 p.m.
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PAN acusa a Morena de persecución política contra Maru Campos
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El

      gobierno de Morena
      ha decidido cruzar la línea de la persecución política

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      en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y en contra de opositores, denunció Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN.
      En conferencia de prensa desde el Comité Ejecutivo de Acción Nacional, Romero Herrera advirtió que la Cuarta Transformación hace un uso faccioso de las instituciones, como la propia FGR, para hostigar a "los buenos gobernadores" como la chihuahuense.
      "Morena persigue políticamente a nuestra gobernadora Maru Campos porque cometió el pecado de combatir al crimen organizado. Lo que tanto les duele, al grado de hostigar, es que precisamente se metió con sus aliados: el crimen organizado", aseguró.
      Romero Herrera afirmó que con esta acción, el gobierno morenista pretende justificar su propia incompetencia y "cargarle la bolita" a Campos.
      El dirigente panista cuestionó que si el motivo del procedimiento es la presunta participación de agentes extranjeros en Chihuahua, entonces también deberían ser citados a comparecer funcionarios de Segob, Cancillería y Migración.
      "No es ningún problema que se siga el procedimiento. En el PAN estamos a favor del cumplimiento de la ley y sus procedimientos, pero no del uso faccioso de las instituciones. Eso es increíble y lo vamos a denunciar", añadió.
      La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó que la gobernadora Maru Campos cuenta con el PAN, con la sociedad civil y con "las y los mexicanos de bien que quieren un país seguro".
      Desde la Ciudad de México, la legisladora hizo un llamado a las 32 entidades federativas a acompañar a "los buenos políticos" y señalar y encarcelar a los corruptos.
      Lamentó que, como en el caso de Sinaloa, haya funcionarios que "han hecho de sus acciones un lamentable hermanamiento con el crimen" y que por dinero, poder y privilegios ha permitido que los cárteles se apoderen de mucho del territorio mexicano.

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