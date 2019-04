PAN en el Senado mexicano apoya a Juan Guaidó

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Mauricio Kuri, deseó que Venezuela resuelva por la vía pacífica su crisis política pero se manifestó en contra del "golpe de Estado" como la vía para superar el conflicto interno.

"Tenemos que buscar que haya libertad en Venezuela pero que no haya un golpe de estado de esta forma. Tiene que haber acuerdo, buscarse un consenso para que Maduro entienda que está fallando a sus ciudadanos, pero que haya acuerdos y por la vía pacífica", dijo el panista.

Entrevistado en el Senado respecto a si, llegado el caso, México pudiera dar asilo político al presidente Nicolás Maduro, al que se busca deponer del cargo, el senador panista expresó "a mí no me gustaría tener a una persona como él aquí en el país".

La senadora Xóchitl Gálvez, también del PAN, fue más dura en su rechazo a esa posibilidad. "Ojalá (Maduro) no voltee para acá no vaya a venir a aleccionar a algunos mexicanos en malas prácticas, yo diría que no es bienvenido en México".

Ambos panistas respaldaron la lucha que ha dado la oposición de Juan Guaidó para cambiar las cosas en Venezuela, pero desearon que no haya violencia.

Sobre el conflicto interno que vive ese país, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, expresó que está bien que México quiera que se solucione por la vía pacífica, y que busque que haya un acuerdo y diálogo "pero no puede acompañar la violación sistemática de los derechos humanos".

Respecto a la posibilidad de que México reciba a Maduro planteó que el país tendría que valorar los acontecimientos y hasta donde pudieran llegar las violaciones a derechos humanos, así como "el comportamiento" como mandatario y "las órdenes e instrucciones a las Fuerzas Armadas deben ser materia de evaluación en su momento, cuando se tenga que tomar esa decisión".