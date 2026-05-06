PAN en Senado formaliza petición para desaparecer poderes en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La

en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión formalizó su solicitud de

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en, bajo el argumento de que existe una alianza entre el gobierno de dicha entidad con el narco. Además, pidierony ladel gobernador con licencia,, coordinador panista en el, dijo que "hoy mismo estamos solicitando de manera formalen el estado de. Ésta es una facultad del. Exigimos que se convoque de inmediato uny que estedeclare laen el estado de"."Porque no nos confundamos, no solamente el narco se infiltró en el, en la Fiscalía, en la policía, en su alianza cony con Rocha Moya. También a través de la narcoelección judicial se infiltraron en el, y es evidente que también están infiltrados en el Poder Legislativo local. Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que ir".En rueda de prensa, pidió ladely solicitócontra el gobernador con licencia."Elcon el que estamos hoy solicitandocontra Rocha Moya; y tres, aquí está elen el que formalmente pedimospara que el Senado declareen el estado de".Argumentó que enexistiría una gravederivada de la presunta infiltración delen los tres niveles de gobierno, por lo que planteóde carácter constitucional.Anaya dijo que debe procederse a lade, bajo el argumento de supuestos mecanismos dey tratados de extradición entre México y Estados Unidos."Se le acusa de algo que sabemos que es verdad, que seél ycon los narcos enantes de la elección de 2021, se pusieron de acuerdo. Segundo, que los narcos le ayudaron a Rocha Moya a ganar la elección. ¿Cómo le ayudaron? Secuestrando opositores, secuestrando operadores políticos de la oposición, permitiéndole a Rocha Moya transitar por todo el estado y no permitiéndole a la oposición entrar a los territorios controlados por el".