PAN exhorta a Enrique Inzunza a pedir licencia

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La legisladora del PAN, Lilly Téllez, presentó en la Comisión Permanente un exhorto al senador morenista acusado en EU de narcotráfico, Enrique Inzunza, para que solicite licencia de su escaño y enfrente los señalamientos en su contra de presuntamente haber pactado con "Los Chapitos" en Sinaloa.

En redes sociales, la senadora Téllez exigió a Inzunza ponerse a disposición de las autoridades competentes y no regresar nunca más al Senado de la República, para que mejor acuda al tribunal en Nueva York a enfrentar las acusaciones de crimen organizado.

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Por la mañana de este miércoles, el senador por Sinaloa informó que no acudirá a la sesión de la Comisión Permanente, bajo el supuesto argumento de que no piensa permitir que la "derecha conservadora" realice un "espectáculo indigno" en el recinto parlamentario."Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente [...] Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa", escribió el morenista.Ante esta decisión el senador y presidente del PRI, "Alito" Moreno Cárdenas, acusó que el "narcosenador" Inzunza cree que evadiendo la sesión se salva del juicio público."Si cree que escondiéndose evade a la justicia, está todavía más equivocado. Cada vez que se esconde confirma lo que representa. Un 'narcopolítico' con las manos manchadas de sangre, atrapado por sus propios vínculos con el crimen organizado", acusó.Según Moreno Cárdenas, hace apenas tres días el senador guinda convenientemente se escondió en una cabaña en Badiraguato, en donde aseguró que sí acudiría a las sesiones de la Comisión Permanente. Por ello, condenó que "su palabra vale poco".Según la acusación formal presentada en EU contra Inzunza, el legislador ha sostenido reuniones con cabecillas del Cártel de Sinaloa, en donde ha acordado planes específicos para que el gobierno estatal, bajo el mando de Rubén Rocha Moya, dé apoyo y protección al grupo criminal a cambio de favores políticos."El acusado ayudó a los líderes de Los Chapitos a colocar funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos y actuó [junto a otros acusados] como enlace entre los líderes de 'Los Chapitos' y Rocha Moya", destacó el Departamento de Justicia de EU.-----López Rabadán critica ausencia de Inzunza; es un "insulto a la inteligencia de los mexicanos", diceLa presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, criticó la ausencia del senador Enrique Inzunza Cázares y calificó como un "insulto a la inteligencia de los mexicanos" la comparación de los casos Chihuahua y Sinaloa, con los vínculos de Rubén Rocha Moya con el crimen organizado.En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora sostuvo que cualquier servidor público como el senador Inzunza debe dar la cara y responder públicamente, especialmente en espacios institucionales como el Senado."Siempre será bueno darle la cara al pueblo de México, siempre será bueno poder responder a las preguntas de la ciudadanía, incluso a través de los legisladores, siempre será bueno demostrar con la frente en alto cuando no se debe nada y no se teme nada. Me parece que el espacio de la Cámara de Senadores, que en este momento se constituye como una Comisión Permanente donde están todos los legisladores representados, es una gran oportunidad para todos los acusados, para todos los señalados, para todos los que deseen fijar su posición, y más evidentemente si son legisladores, legisladoras", puntualizó."Me parece que comparar el tema de Chihuahua con el tema de Sinaloa ofende a la inteligencia de los mexicanos. No puedes comparar a una gobernadora que desmanteló un 'narcolaboratorio' con 10 personas que están siendo acusadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Me parece que compararlos es ofensivo a la inteligencia, que no tiene una razón lógica de ser", sostuvo.La presidenta de la Cámara de Diputados cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, pues mientras millones de ciudadanos pueden enfrentar esta medida sin sentencia, en otros casos se exigen pruebas antes de proceder, lo que evidencia falta de "piso parejo" en la aplicación de la ley.Sobre la posible desaparición de poderes en Sinaloa, López Rabadán dijo que serán los grupos parlamentarios quienes definan la postura, dado su rol institucional como presidenta de la Cámara.López Rabadán hizo un llamado a todas las instituciones del Estado a actuar con apego a la legalidad."México necesita justicia, paz y seguridad. El reto es claro: o se está del lado de la ley o se acompaña a la delincuencia", concluyó.