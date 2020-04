PAN pide declarar "emergencia económica" por Covid-19

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador predicar con el ejemplo y parar sus eventos públicos como giras en esta contingencia, además llamó a que todo su gabinete trabaje desde su casa ante las nuevas medidas adoptadas por la pandemia de Covid-19.

En conferencia de prensa, también pidió que no sólo se declare la emergencia sanitaria, sino también "emergencia económica" y que se tomen medidas inmediatas para cuidar el trabajo de los mexicanos, quienes viven en la economía formal y quienes viven en la economía informal.

"El gobierno debe de predicar con el ejemplo, desde el propio Presidente de la República debe de atender las medidas de contingencia sanitaria, estamos en emergencia, es una crisis mundial, puede costar una gran cantidad de vidas y particularmente el Ejecutivo Federal debe cuidarse a sí mismo como jefe del Estado mexicano, debe cuidar a todos los demás, a todos sus colaboradores, a los organizadores de sus giras, pero, además, predicar con el ejemplo, para que todos los demás mexicanos vean la dimensión que tiene esta grave crisis sanitaria que enfrentamos.

"Y, por lo tanto, todos los demás integrantes de su Gabinete deben de tomar las mismas medidas y de todos los gobiernos: Trabajar desde casa, estar laborando, tomando decisiones, dar seguimiento a las actividades sustantivas, desde casa, con las medidas sanitarias, con el cuidado necesario, porque como he dicho, cuidarnos a nosotros mismos es cuidar a los demás y eso es lo que no ha hecho el Gobierno, transmitir con claridad este mensaje, porque se dice una cosa y se está haciendo una, de forma muy contraria, particularmente, el jefe del Ejecutivo Federal", afirmó Marko Cortés.

Sobre la emergencia económica, el PAN pidió que se otorgue a las empresas estímulos como prórrogas de obligaciones fiscales y créditos blandos, para que los empleadores tengan liquidez y puedan mantener el ingreso de sus empleados.

"Lo que hoy pedimos al gobierno es, que además de ya declarar la emergencia sanitaria, ahora se declare la emergencia económica y que esta venga acompañada de diversos estímulos concretos y puntuales que permitan a los empleadores cuidar el trabajo, el ingreso de toda la gente que colabora con ellos. Esa debe ser la segunda prioridad después de salvar la vida, la segunda prioridad debe ser salvar el empleo, salvar el ingreso familiar", explicó.

Dijo que el PAN también apoya la petición del gobierno para que se mantengan los salarios de los trabajadores durante el mes de abril, siendo necesario que dicha petición del gobierno vaya acompañada de la prórroga del pago de impuestos, declaración anual y pagos al IMSS e Infonavit.

"En Acción Nacional apoyamos la petición del gobierno federal para que los empleadores, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios mantengan por un mes el salario de sus trabajadores, que tengan que ir a casa a resguardarse, pero le pedimos al gobierno que esta petición vaya acompañada de la prórroga que nosotros ya solicitamos hace más de una semana del Impuesto Sobre la Renta, tanto en la declaración anual 2019 como en todos los pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta del 2020, que la petición del gobierno venga acompañada de la prórroga en los pagos del IMSS, en los pagos del Infonavit", indicó.

Cortés Mendoza dijo que esto se puede hacer de inmediato, tal como lo han establecido los gobiernos del PAN en Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Chihuahua y Quintana Roo, en donde ya se están otorgando financiamientos y subsidios a las MiPymes, inversión en obra pública, subsidios en agua, luz eléctrica, recolección de basura, programas de empleo temporal y prórrogas en el pago de impuestos.

"Yo quiero decir que en el PAN se están poniendo ejemplos muy concretos desde nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos estatales y municipales están tomando medidas concretas, no solo para la contingencia sanitaria, sino también para esta crisis económica. Y les pongo el ejemplo de lo ayer anunciado por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien informa que durante todo este periodo va a subsidiar a los yucatecos con los servicios de agua potable, de recolección de basura y con la mitad del costo del recibo de la luz", sostuvo.