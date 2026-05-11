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PAN pide juicio político contra Rubén Rocha Moya por acusaciones

El PAN busca la separación definitiva de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EE.UU. por narcotráfico.

Por El Universal

Mayo 11, 2026 02:51 p.m.
A
PAN pide juicio político contra Rubén Rocha Moya por acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- El

PAN solicitará
juicio político en contra del gobernador con licencia

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Rubén Rocha Moya, por las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y los coordinadores en el Congreso, Elías Lixa y Ricardo Anaya, explicaron que la finalidad es buscar la separación definitiva del morenista del cargo.
Anunciaron que agotarán los recursos legales para denunciar la infiltración del crimen organizado en dicha entidad.
Y solicitarán a la Comisión Permanente la desaparición de poderes en Sinaloa, el próximo miércoles.

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