PAN pide juicio político contra Rubén Rocha Moya por acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- El

en contra del gobernador con licencia

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, por las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN,, y los coordinadores en el Congreso,, explicaron que la finalidad es buscar la separación definitiva del morenista del cargo.Anunciaron que agotarán lospara denunciar la infiltración delen dicha entidad.Y solicitarán a lalaen, el próximo miércoles.