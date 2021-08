PAN propone crear Ley del DIF para mujeres embarazadas vulnerables

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, propuso una iniciativa para crear la Ley DIF, con el fin de asegurar un presupuesto para que estados y municipios tengan la obligación de atender a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

En un videomensaje que acompaña la publicación, hizo un llamado a todos los partidos para hacer realidad esta ley y pidió también el apoyo de los ciudadanos, con el propósito de ayudar a resolver la vida de muchas mujeres y sus hijos.

"Hemos preparado una iniciativa para ayudar a las mujeres embarazadas, en condiciones de vulnerabilidad. Bien sea por violencia, por violación o por situación de calle y que no tienen un refugio, no tienen atención médica, no tienen orientación psicológica y por supuesto no tienen manera de conseguir un sustento. Pero sin embargo quieren salir adelante con su embarazo", señaló.

Expuso que es necesario construir un instrumento legislativo que proponga en el presupuesto recursos para que los DIF estales y municipales tengan la obligación, habiendo obtenido el dinero de la Federación, de atender a este tipo de personas.

"Necesitamos el apoyo, el empuje de la mujer mexicana, de los ciudadanos en general de este país, entendiendo que este es un problema que supera a las personas que lo padecen: mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad que no tienen cómo resolver sus problemas más básicos", apuntó.