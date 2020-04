Pandemia del COVID-19 no es la gran prueba de mi carrera política, sino la corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente, ya que lleva años lidiando con adversidades.

Al asegurar que la pandemia del COVID-19 no es la gran prueba de su carrera política, el mandatario federal aclaró que la lucha contra la corrupción en Mexico es el mayor reto que enfrenta en la actualidad.

Afirmó que desterrará este mal, al que calificó de peste, de la vida pública y que con el respaldo del pueblo está misión no será imposible.

El jefe del Ejecutivo se mostró confiado en que los mexicanos saldrán adelante de esta prueba.

"Estoy preparado para enfrentar desafíos, llevo años enfrentando adversidades. He enfrentado a la peor de las epidemias, a la corrupción política de México", dijo.

"Enfrenté esa peste y la voy a desterrar de México, imagínense si no voy a enfrentar, con el pueblo que tenemos no hay nada imposible. Lo difícil lo vamos a lograr, lo imposible lo intentaremos, estoy optimista, vamos a salir adelante", aseveró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador consideró que el enojo de los grupos conservadores hacia su administración es porque ya no se permite el saqueo del presupuesto.

Expuso que por mandato del pueblo es guardián de los recursos federales y no permitirá que haya saqueos cómo en el pasado.

"El enojo que traen con nosotros es porque ya no pueden robar a sus anchas y a mi me pidió el pueblo que yo cuidara el presupuesto, que yo me convirtiera en un guardián de los dineros del pueblo y no voy a permitir que nadie se robe dinero del presupuesto", puntualizó.