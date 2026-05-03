Panini inaugura exposición de estampas monumentales en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- La

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) recibe una de las exhibiciones más llamativas para los aficionados al futbol previo a la. La mañana de este domingo,inauguró sus "" sobre, a unos pasos del Bosque de Chapultepec.La muestra presentaa gran escala de algunas de las estampas más icónicas que han formado parte de losde lade la FIFA.El recorrido es prácticamente unque inicia cony termina proyecta su la próxima edición de 2026, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.Durante la, destacó la presencia del exguardameta, figura emblemática de la, quien acudió a las justas de 1998, 2002 y 2010."Es maravilloso, la verdad es que es una, donde yo, las buscaba de los Mundiales y bueno, después me toca aparecer en ellas, es increíble" manifestó elsobre el álbum.los chicos a que se preparen, a que sigan su pasión", agrego elUbicada a la altura de la, lapresenta a los rostros de grandes leyendas del balompié mundial, figuras destacadas donde aparecen nombres históricos como, símbolo del México 70, así como referentes contemporáneos como, elegido como imagen de laTambién forman parte del recorrido leyendas como, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer y el mexicano, líder de Marketing de, explicó que estabusca reforzar el vínculo entre generaciones y la historia del balompié."Pues representa mucho, representa justo lo que es, comunidad, acercamiento con las personas, unir personas, lo que decíamos, todas lasunen países para una competición", dijo."Lo que queremos es brindarles algo de forma, que se acerquen, que conozcan mucho más de las; para lasque entiendan que hubo unque estuvo a la altura de Mbappé en su momento y demás, pero además pues que están muy bonitas y es un recorrido muy familiar, muy bonito, que se den la vuelta aquí sobre Reforma, en la principal avenida del país", agregó.Las, que miden, permanecerán disponibles hasta elen la. Posteriormente, la exposición continuará su recorrido en, ciudades que también formarán parte de la próxima