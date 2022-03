Parcialidad del INE exhibe necesidad de reforma electoral: Zamora

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- El senador del Partido Verde (PVEM), Israel Zamora Guzmán, manifestó que contrario a lo que afirma el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en el sentido de que el sistema electoral en México funciona bien, "hay actuación parcial y sesgada del órgano que dirige en la gestión, organización y difusión de la consulta de revocación de mandato que se celebrará el 10 de abril".

"Esto es una clara muestra de la urgente necesidad de reformar el sistema electoral mexicano", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL al ser cuestionado sobre la postura del consejero presidente del INE.

"El Instituto Nacional Electoral como institución no es un problema. El problema está en los directivos que materializan las acciones del Instituto. Hoy en día no hay controles suficientes que los fuercen a actuar de manera imparcial y objetiva", subrayó.

Por ejemplo, apuntó, conforme al artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el periodo que dura el presidente del INE es de 7 años, y actualmente no hay un método objetivo y transparente que permita removerlo si su desempeño es deficiente.

"Esa falta de exigencia puede fomentar, además, que la persona que se desempeñe como titular tienda a la insolencia, cuando el Instituto debe caracterizarse por la mesura, sobriedad y templanza", dijo el senador ecologista.

Argumentó que si bien las reformas no deben obedecer a revanchas políticas ni mucho menos a rencores y animadversiones, sí se trata de fortalecer al órgano como institución y no a quienes están al frente, por ello valoró positivas las propuestas planteadas recientemente.

Zamora dijo que el INE debe ser el principal promotor de la democracia entendida en su acepción primaria "que el gobierno esté, permanentemente, en manos del pueblo" y por ello la obligación más elemental de ese órgano debe consistir en garantizar la mayor participación ciudadana en los procesos electorales, cosa que no ha ocurrido en la revocación de mandato, a pesar de que por eso se le destinan miles de millones de pesos al INE.