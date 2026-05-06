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Participan 37 millones de personas en Simulacro Nacional

El ejercicio incluyó activación de alertas masivas y protocolos en 2,421 municipios del país.

Por El Universal

Mayo 06, 2026 01:13 p.m.
A
Participan 37 millones de personas en Simulacro Nacional

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se efectuó el Primer Simulacro Nacional 2026.

Indicó que se tuvo una participación histórica de más de 37 millones de personas y el registro de 167 mil 810 inmuebles, en dos mil 421 municipios de las 32 entidades federativas.

A las 11:00 horas se activaron los protocolos de seguridad nacional bajo diversas hipótesis de riesgo diseñadas de acuerdo con las incidencias que se presentan en cada entidad federativa.

En 21 estados se enfocaron en la simulación de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero, el resto de las entidades ejecutaron planes ante incendios, tsunamis, huracanes, inundaciones, colapso de estructuras y amenazas múltiples.

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Al concluir este ejercicio, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, dijo que se activaron 23 mil altavoces públicos en zonas de alta sismicidad de los estados de Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, entre otros.

Destacó la activación del sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares en más de 87 millones de dispositivos móviles, lo que representa más del 95% de efectividad en la señal emitida en todo el territorio.

La coordinadora nacional de Protección Civil manifestó que el Estado mexicano reportó una fuerza de tarea compuesta por 770 mil 166 elementos especializados de diferentes instituciones, 21 mil 687 vehículos terrestres466 aeronaves y una infraestructura hospitalaria de 2 mil 955 unidades médicas con más de 105 mil camas disponibles para la atención de emergencias.

Velázquez Alzúa señaló que este simulacro forma parte de las acciones prioritarias del Sistema Nacional de Protección Civil.

Esto con la finalidad de evaluar la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante emergencias de gran magnitud y, al mismo tiempo, fortalecer la cultura de la prevención en la ciudadanía.

Velázquez Alzúa reconoció la disciplina de las instituciones de los tres niveles de gobierno, brigadistas, voluntarios y la ciudadanía, cuya participación hizo posible un ejercicio ordenado y solidario.

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La presidenta Sheinbaum explicó que el mensaje y volumen de alerta podrían cambiar en próximos simulacros.

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