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Paulina Téllez asume dirección general de AMF en Ciudad de México

Paulina Téllez cuenta con formación en administración, derecho y seguridad nacional.

Por El Universal

Mayo 05, 2026 07:04 p.m.
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Paulina Téllez asume dirección general de AMF en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) anunció el nombramiento de Paulina Téllez Martínez como nueva directora general del organismo, cargo que asumirá a partir del 20 de abril del 2026, con la encomienda de fortalecer la agenda estratégica del sector ferroviario en el país.

Experiencia y trayectoria de Paulina Téllez

La nueva titular cuenta con más de 25 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos estratégicos tanto en el ámbito público como privado, así como en procesos de fortalecimiento institucional.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos en dependencias como la Secretaría de Gobernación, donde se desempeñó como Titular de la Unidad de Justicia, Amnistía y Consolidación del Sistema Penal; además de colaborar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como asesora del mando superior de la Presidencia.

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Su experiencia también incluye funciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en Ferrocarriles Nacionales de México en proceso de desincorporación, lo que le ha permitido tener una visión integral del desarrollo ferroviario y de la administración pública vinculada a este sector.

Objetivos y enfoque de la gestión en AMF

Paulina Téllez Martínez es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, también cuenta con la licenciatura en Derecho y una maestría en Seguridad Nacional por la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la Asociación, su gestión estará enfocada en impulsar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del organismo, con énfasis en el fortalecimiento de la agenda regulatoria, técnica y operativa del sector ferroviario.

Asimismo, se prevé que trabaje en el robustecimiento del marco institucional en materia de seguridad de la carga e infraestructura, así como en la promoción del cambio modal como eje para el desarrollo logístico del país.

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