Pemex es una amenaza para la economía nacional, advierte Moreira

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- El diputado

, coordinador del PRI en San Lázaro, aseguró que la

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provocada poren Petróleos Mexicanos () es una de las principales amenazas para la economía nacional, debido al endeudamiento creciente y las pérdidas millonarias, además de que evidencia la falta de resultados de la política energética de"Por culpa deestá arrastrando a las. Lo más grave es que mientras la empresa pierde dinero y aumenta su deuda, el país tampoco crece económicamente y eso termina afectando a millones de", denunció el legislador del PRI.Durante el programa de internet "Con Peras, Manzanas y Naranjas", acompañado por el economistay el ambientalista Ignacio Loera, el coordinador parlamentario explicó quereportó pérdidas por 46 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, además de mantener una deuda financiera de largo plazo cercana a 79 mil millones de dólares, más 20 mil 700 millones que le debe a proveedores, es decir casi 100 mil millones de dólares, y una reducción constante en sus reservas petroleras.Moreira sostuvo que losdehan deterioradoy está generandoy presiones sobre las finanzas nacionales. Recordó queredujo la perspectiva crediticia de México de estable a negativa y tomó medidas similares con, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y diversas instituciones financieras."El problema es queendeudó al país, no hayy ahora lasque México tiene más riesgos. Eso impacta la inversión, el empleo y la estabilidad financiera", señaló.El legislador priista indicó que, de acuerdo con cifras oficiales, laspasaron de crecer 5.5 por ciento a caer 1.4 por ciento; las secundarias de 0.1 a menos 1.1 por ciento; y las terciarias de 0.2 a menos 0.6 por ciento.Añadió que mientras el gobierno federal destinará cerca de un billón de pesos a, el pago de intereses de la deuda pública alcanzará aproximadamentede pesos este año."Losson importantes y deben mantenerse, pero para que sean sostenibles se necesita una. Sisigue destruyendo el crecimiento y endeudando al país, el problema lo van a terminar pagando las", advirtió.Rubén Moreira alertó también sobre el incremento en los precios de productos básicos. Señaló que la papa aumentó 79 por ciento; el jitomate 69.1 por ciento; el chile 47.4 por ciento; el limón 42.9 por ciento; y el frijol 30 por ciento."Las familias sienten cada vez más presión porque el dinero ya no alcanza. Una familia mexicana destina alrededor del 35 por ciento de sus ingresos a la alimentación y elsigue deteriorándose", expresó.Por su parte,indicó que durante abril apenas se generaron alrededor deformales, una de las cifras más bajas desde la pandemia, reflejo de laque atraviesa el país.Finalmente, Rubén Moreira afirmó que la, la venta de CETES por inversionistas extranjeros y ladeson señales de alarma queha minimizado."Por culpa dedejó de ser ely hoy representa unpara la economía nacional. México necesita certidumbre, inversión y crecimiento antes de que el deterioro financiero sea irreversible", concluyó.