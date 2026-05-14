Pemex incrementa 21.9% refinación de crudo en primer trimestre

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer en su reporte trimestral de 2026 que el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) presentó un incremento del 21.9% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Es decir, que promedió un millón 141 mil barriles diarios, el cual fue impulsado por la refinería Olmeca, también conocida como Dos Bocas, con un aumento de 164 mil barriles diarios (mbd), y por la refinería de Tula, que incrementó su proceso en 39 mbd, gracias a la operación continua de la planta coquizadora puesta en marcha en julio de 2025.

Además de que la producción de destilados de alto valor (gasolinas, diésel y turbosina) representó el 65.7% de la producción total, al aumentar de 511 a 729 mbd, equivalente a un crecimiento de 42.5%.

Lo cual permitió incrementar la oferta de combustibles en el mercado nacional, contribuyendo al crecimiento de las ventas internas en 4.2%, y se redujo la dependencia de importaciones de combustibles en 23.3%.

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Para el 31 de marzo de 2026, se registraron 7 mil 520 estaciones de servicio incorporadas a Pemex, un incremento de 3.2% en comparación con el 2025. Del total de franquicias referidas, 45 son propiedad de Pemex. Al cierre de marzo 2026 se registraron mil 149 estaciones de servicio bajo el esquema de Licenciamiento de Uso de Marca (LUM).

Producción de gasolina, combustóleo y destilados

Durante este trimestre, la producción de gasolina promedió 390 mil barriles diarios, lo cual significa un incremento de 29.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Además de que la producción de diésel se ubicó en 286 mil barriles diarios, equivalente a 69.9%, en relación con el mismo trimestre 2025.

Sin embargo, la producción del combustóleo disminuyó en un 33.1%, al pasar de un promedio de 240 mil barriles diarios en 2025 a 161 mil barriles diarios en el trimestre de 2026.

El rendimiento de destilados se ubicó en 63.9%, 9.1 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año anterior, como resultado de la mejora en la confiabilidad de las plantas de proceso, derivada del programa de rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación.