¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- En "un fin de semana dedicado a la soberanía energética" y a las trabajadoras y los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó que la compañía del Estado cerrará 2026 con 20 mil millones de dólares menos de deuda.

Durante la supervisión del Proyecto Agave en Teapa, Tabasco, comentó que "es un fin de semana muy importante para la soberanía energética" porque en la mañana dio el banderazo de instalación de Plataformas marítimas en la Refinería Olmeca y el pasado viernes inauguró el Campo Petrolero Pemex Ixachi en Veracruz.

Antes del banderazo de instalación de Plataformas marítimas en Dos Bocas, Tabasco, la mandataria federal mencionó que la deuda de Pemex se redujo de 90 mil millones de dólares a menos de 70 mil millones de dólares.

Recalcó que la industria petroquímica se abandonó en gobiernos del periodo neoliberal y ahora se recupera con el objetivo de producir fertilizantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó el avance del 30% en la planta de urea en Escolín; el aprovechamiento del gas natural que se produce en Ixachi y Bacté; las tres plataformas marítimas construidas por Petróleos Mexicanos en Dos Bocas; y el procesamiento de más de 1.4 millones de barriles al día en las refinerías de Pemex.

"Todo esto lo estamos haciendo sin endeudar a Pemex, al contrario, desendeudando a Pemex. 2026 vamos a cerrar con 20 mil millones de dólares menos de deuda de Petróleos Mexicanos", dijo.

Por segundo día consecutivo, la mandataria respaldó a la secretaria de energía, Luz Elena González Escobar, al calificarla como "tabasqueña brillante".

La secretaria de energía reconoció a las personas trabajadoras de Pemex y mencionó que todos los avances se hacen "con ingeniería mexicana" y "con productos mexicanos".