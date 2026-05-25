Pensiones Bienestar 25 de mayo: reciben apellidos con S

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Este lunes

arranca la cuarta y última semana de depósitos de las

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. Este pago corresponde al tercer bimestre del año, es decir, mayo-de 2026.Estos programas, impulsados por el, pretenden mejorar la calidad de vida e impulsar la independencia financiera de sectores de la población en condiciones vulnerables a través de un, y representan una importante fuente de ingreso para millones de personas en el país.El apoyo otorgado a cada persona varía según el programa al que están inscritos. Para 2026 las autoridades fijaron los montos de la siguiente manera:: 6 mil 400 pesosPensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesosPensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos: mil 650 pesos¿Quiénes reciben su depósito HOY,De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este lunesle corresponde recibir su pensión a aquellas personas cuyocomienza con la letra "S".Como ya se sabe, con el objetivo de mantener el, asegurar la correcta realización de las dispersiones yinnecesarias, las autoridades realizan los depósitos a través de un sistema escalonado.En estade pagos se terminará de llegar a las y los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las últimas letras del alfabeto:Martes: letras T, U y VMiércoles: letras W, X, Y y ZAsimismo, es importante recalcar que durante el mes deno se realizarán depósitos de las Pensiones del Bienestar, pues el segundo mes del bimestre le corresponde a las dispersiones de las, para estudiantes alrededor de todo México.