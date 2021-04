Peritajes revelan que menor que acusa a diputado Saúl Huerta sí fue drogado y abusado

La fiscalía capitalina determinó que el menor de 15 años presuntamente agredido por el diputado de Morena, Saúl Huerta, sí presenta rasgos de abuso sexual y fue intoxicado con etanol.

Peritajes que fueron presentados a la abogada de la familia revelaron la presencia de este químico en el cuerpo del menor de edad, según fuentes de la institución.

Además, análisis realizados por peritos también arrojaron que el menor sí presenta rasgos de abuso sexual.

Dichos peritajes fueron presentados a los familiares la tarde del jueves, y también fueron agregados a la carpeta de investigación.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que esta tarde presentarán ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el diputado federal en Puebla, por el partido Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de agredir sexualmente a un menor de edad, en un hotel de la Ciudad de México.

Sin embargo, el miércoles los diputados de Morena y del PT en la Sección Instructora rechazaron la petición de la diputada del PRI, Claudia Pastor para que no se detuvieran los plazos legales y siguieran adelante las solicitudes de desafuero y no se pausaran hasta la 65 Legislatura, que inicia en septiembre próximo.

Pero de último momento la víspera, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios revocaron la decisión de los integrantes de Morena y el PT en la Sección Instructora para congelar los plazos legales para el desahogo de los tres desafueros que tienen pendientes, entre ellos, el del diputado morenista Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual por dos jóvenes.

En un acuerdo aprobado por el pleno acordaron que no se detengan los trabajos legislativos durante el segundo receso del Tercer Año de la 64 Legislatura.

"Me bajó los pantalones hasta las rodillas", contó joven que acusa al diputado Saúl Huerta

En un fragmento de audio dado a conocer en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el menor que acusó al diputado morenista Saúl Huerta, de abuso sexual contó como el diputado federal por Puebla, habría abusado sexualmente de él, bajándole los pantalones y haciéndole tocamientos en la habitación de un hotel en la colonia Juárez, la semana pasada.

Así, el joven de 15 años relató que el diputado por el distrito federal 11 de Puebla, le dijo que rentaría dos habitaciones (una para cada uno), sin embargo, solo alquiló una con una sola cama y "cuando salgo de la camioneta me sentía muy mareado y no podía caminar bien", dijo el menor y agregó que al llegar a la habitación se recostó y después sucedió el abuso sexual.

"Me bajó el pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba su pene y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para abajo en mi pene", reveló el joven en la entrevista de la cual solo se presentó un fragmento de poco más de un minuto.