Persistirá la quiebra de empresas por Covid-19

La recesión de 2019 y el impacto económico por la pandemia del Covid-19 provocó la quiebra de empresas durante gran parte de este año, un fenómeno negativo que persistirá y se prolongará hasta el próximo año, de acuerdo con expertos.

Analistas consultados coincidieron en que habrá negocios que sobrevivirán y saldrán adelante, con un regreso a la actividad razonablemente satisfactorio, mientras que otros tendrán que redefinir el rumbo de acuerdo con las nuevas circunstancias.

Sin embargo, lo harán con sus propios recursos. Para el sector privado, en voz del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en esta coyuntura faltaron apoyos del gobierno, lo que incrementó el cierre de empresas y la pérdida de empleos.

De con cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se prevé el cierre de medio millón de empresas en México durante este año.

La firma de seguros de crédito Atradius expuso que el confinamiento provocó la falta de liquidez en las empresas y el deterioro de las finanzas. Con esta presión, se incrementaron los problemas de pagos en las compañías, sobre todo en sectores como maquinaria-ingeniería, construcción y metales, principalmente.

En bienes durables al consumidor, en el sector acerero y el papel se observan "retrasos en los pagos", mientras que fallas empresariales aumentaron considerablemente en el primer semestre de 2020.

En el sector servicios los que observan los mayores problemas son hoteles y catering, restaurantes, bares, eventos de entretenimiento y culturales, aeropuertos, turismo, agencias de viajes y operadores turísticos, porque muchas empresas relacionadas con estas actividades no pueden cubrir sus gastos de operación.

Es por ello que se esperan cierres de negocios, sobre todo en restaurantes, bares y discotecas, informó Atradius en su reporte sobre Desempeño de la Industria.

En servicios financieros, tanto empresas como personas físicas pueden caer en moratoria de pagos.

Reestructura de deudas

Las perspectivas a futuro dependerán mucho de la estrategia de los empresarios y emprendedores, de acuerdo con el socio del despacho Thompson & Knight, Alejandro Sánchez Mújica.

El experto dijo que si bien el próximo año va a ser peor, porque nadie sabe qué tan fuerte va a ser la recesión, habrá empresas que lograrán sobrevivir.

Consideró que 2021 será un año más rudo, porque no hay apoyos del gobierno y no se ve recuperación, por lo que habrá cierres por falta de pago a acreedores, proveedores.

Comentó que es probable que el fisco se quede sin fuente de ingresos, porque los recursos del gobierno disminuirán considerablemente. Por lo tanto el fenómeno pegará a todos.

Dijo que si bien hay quienes optarán por cerrar hay otros que buscarán "la sobrevivencia, hay que reconocer la dificultad y buscar alternativas para salir adelante, es el trabajo de muchos años... el principal objetivo va a ser tratar de salir adelante y volver a tener una actividad razonablemente satisfactoria".

Consideró que el sortear con éxito la crisis económica requerirá de acuerdos entre empresarios y trabajadores, como en aquellos casos en que directivos decidieron no pagar dividendos a sus empleados o renegociaron deudas como salida al problema de flujo de efectivo.

"Antes de ir a la quiebra tienes que ver otras alternativas, sentarte con proveedores, acreedores y ver cómo en conjunto se obtienen más plazos", pero antes de cerrar lo primero es sentarse a negociar, ser creativo y encontrar soluciones como invitar a nuevos inversionistas y ver a la crisis como oportunidad.

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, dijo recientemente en un foro que habrá empresas que "no van a sobrevivir este entorno", pero habrá otras que tomen su lugar.

Para la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Jañez, en medio de la peor crisis económica en 100 años es momento de que los emprendedores o empresarios se replanteen porque existe su negocio, cómo puede recomponerse, qué debe cambiar para mantenerse en el mercado o cómo se puede generar empleo.