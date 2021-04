PES dice "no al aborto" y asegura que "luchará con todo"

Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), se mostró a favor de la vida, y dijo "no al aborto", por ello, recalcó que luchará con todo siendo un partido de centro derecha.

"Hoy tenemos que probar nuestras posiciones y valores en favor de la vida y de la familia, siempre respetando al prójimo, hoy queremos hacer un partido de gente que sea muy humana, de nada nos sirve una doctrina humanista si no tenemos seres humanos que hagan que esa doctrina humanista se convierta en una realidad", resaltó Flores Cervantes.

El líder del PES, también dijo que su partido es una nueva opción política, que busca provocar y despertar la solidaridad nata en los ciudadanos de nuestro país, proponiendo sentir como propios los problemas ajenos, oponiéndose al egoísmo, al egocentrismo, al populismo, a los mecanismos de ruptura y al sufrimiento ajeno.

Resaltó que el PES es un partido a favor de la vida y la familia, abierto a la ciudadanía, "no somos cabeza de ratón, no somos cola de león, somos el león completo, y con eso podremos ser el nuevo gobierno".