Pescador muere al quedar atrapado entre unas cuerdas y el motor

MATAMOROS, Tamps., mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Un

al quedar atrapado con unas cuerdas entre el

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de la lancha en la cual trabajaba en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas.Se informó que el hombre, al, por lo que se solicitó el apoyo de lay la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia.El pescador fue identificado como, de aproximadamentede edad, quien viajaba en la lancha con uno de sus hijos cuando sucedió el, también pescador en Matamoros, dio a conocer que el bote se encontraba ade la costa y que incluso Alfredo les había llamado para informarles que estaba cerca, por lo que ya lo esperaban algunos de sus compañeros."A los minutos nos llamó su hijo y nos dijo que su papá se había ido al fondo del mar, que había tenido un".Dijo que es común que losalpara, en caso de resbalar, quedar sujetos y poder"Es laque pasa esto, pero la primera, el pescador pudo desaparecer rápido; desafortunadamente, hoy no fue así, todo fue muy rápido y calculamos que se encuentra a unos 25 metros de profundidad".Idelfonso no pudo ocultar su, luego de que personal de laacudió para brindar apoyo, pero no contaban con buzos para rescatar el cuerpo."No sé a qué los mandaron, traían equipo, pero, no traíanal menos para que alguno de los compañeros encontrara por el cuerpo; queremos rescatarlo ahorita que todavía hay luz".Dijo que saben que no lo rescatarán con vida, pero al menos quieren entregarlo a su familia para que le brindenHasta la tarde de este jueves, se esperaba lapara poder sacar el cuerpo del mar.