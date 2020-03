Pese a coronavirus, AMLO pide votar en consulta sobre cervecera en Mexicali

A pesar de que las autoridades federales de salud han aconsejado a la población no asistir a actos concurridos para evitar contagiarse de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población de Mexicali, Baja California a salir este fin de semana a emitir su voto en la consulta para decidir si se permite o no la instalación y operación de una planta cervecera.

"Un llamado a los habitantes de Mexicali porque mañana y pasado se va a llevar a cabo una consulta y queremos que participen, que nos ayuden a decidir sobre si se permite la instalación, el funcionamiento de una planta cervecera en Mexicali o se impide que opere esta planta".

Y agregó : "Como ustedes comprenderán, hay posturas de ambientalistas, de los empresarios y de servidores públicos, tanto municipal, estatal como federal, pero se decidió que sea la gente de Mexicali la que nos diga".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal garantizó que el resultado que se tenga de la consulta se respetará. "Vamos a respetar el resultado, lo que decida el pueblo, con todas las implicaciones que puede tener en un sentido o en otro, el pueblo manda".

López Obrador aseguró que este ejercicio es "mandar obedeciendo" y pidió que nadie se deje manipular, "que nadie sea acarreado, que nadie actúe "beeee" (sonido imitando a un borrego) porque eso ya pasó y nada de manipulaciones, nada de engaños.

"Es un ejercicio democrático, elecciones limpias libres y que los ciudadanos, esto es en general, se comporten a la altura de las circunstancias y que haya madurez.

"Nada de que tienen que ser los políticos o los especialistas, los expertos, los economistas, los que decidan con el pretexto, la excusa de que el pueblo no sabe y que por eso tiene que tomar las decisiones los de arriba; el pueblo sabe, es pueblo sabio, sabe bien lo que le conviene y lo que no le conviene", agregó.

Se tomarán medidas ante pandemia: Conagua

Al tomar la palabra, Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), garantizó que se tomarán medidas ante la pandemia, entre ellas, espaciar las mesas de votos, poner distancias y se evitarán aglomeraciones. "Además no son afluencias en las que vaya votar todo el país", agregó.