Pide el Verde que Muñoz Ledo continúe como presidente hasta enero

Ante el choque que hay por definir quién preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso que Porfirio Muñoz Ledo permanezca en la presidencia de San Lázaro por cinco meses más, es decir, de septiembre a enero del 2020.

El dirigente del sol azteca, Ángel Ávila Romero, lamentó las intenciones del aún presidente de la Cámara de Diputados y aseguró que el legislador ""se está traicionando a sí mismo"".

“"Había un fundamento en cuanto a la viabilidad de que Porfirio Muñoz Ledo se quede en la presidencia de la Mesa, si visualizamos al diputado Porfirio Muñoz Ledo como diría yo una institución de la política mexicana y pienso que Porfirio no le pertenece a Morena, no le pertenece a la Cámara, no le pertenece al Senado, Porfirio es uno de esos políticos mexicanos que han dejado una huella imborrable en la transición democrática…

“"La propuesta de partido es muy sencilla: queremos que Porfirio se quede hasta el 31 de enero, quiere de 9 meses al PAN y que le dé nueve meses al PRI es la propuesta que tenemos, creo que es una despedida muy linda muy digna a uno de los políticos más importantes de los últimos 50 años en este país”", determinó Arturo Escobar, líder parlamentario del Verde en San Láz