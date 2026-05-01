Pide licencia alcalde de Culiacán tras Rocha
Dimisión ocurre horas después de la del gobernador
La crisis política en Sinaloa se profundizó este 1 de mayo, luego de que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia a su cargo, apenas horas después de que el gobernador Rubén Rocha Moya hiciera lo mismo.
De acuerdo con reportes, ambas decisiones se dan en medio de investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República, así como señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El movimiento simultáneo de ambos funcionarios marca un nuevo punto de tensión en la entidad, donde la incertidumbre política se incrementa ante la falta de claridad sobre el alcance de las indagatorias y las posibles consecuencias legales.
Hasta el momento, no se han detallado plazos para las licencias ni quiénes asumirán de forma definitiva las funciones en el gobierno estatal y municipal.
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