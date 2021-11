Pide López Obrador a comité de ONU presentar pruebas de impunidad en su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas tiene pruebas sobre actos de impunidad en esa materia en el país que las presente para que su gobierno se aplique porque ya no se permite esas injusticias.

"Estamos trabajando, se creó un mecanismo para búsqueda, en este gobierno se ha hecho una labor extraordinaria de búsqueda como nunca y se evita que haya desapariciones forzadas, sí la ONU dice lo contrario tendría que presentar las pruebas y nosotros aplicarnos".

En su conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento sede del gobierno de la Ciudad de México, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la reciente visita del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas que denunció el ambiente de impunidad sobre las desapariciones de personas en México.

La agencia de la ONU responsabilizó a las autoridades mexicanas de incumplir recomendaciones internacionales y condenó que la impunidad en torno a los casos de desapariciones es casi absoluta.

---"Ya no hay impunidad": AMLO

El presidente López Obrador dijo que ya no es como antes que esos delitos quedaban sin castigo, pero "el problema que tenemos", que como se venía un régimen autoritario y corrupto impuesto durante mucho tiempo, pues se quedó esa idea de que pues somos iguales.

"No, ya no hay el mátalos en caliente, no hay masacres, no se reprime al pueblo, no hay impunidad, cero impunidad, entonces, estaba el país cerrado".

Recordó que en las pasadas administraciones no se permitía a organismos de derechos humanos internacionales observar lo que pasaba en México.

"Nosotros abrimos el país, porque no tenemos nada que ocultar y pueden venir organismos de derechos humanos de la ONU y de cualquier organización internacional, supervisar y hacer escrutinio y nosotros estamos pendientes porque no hay ningún vínculo de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco, por eso cero corrupción y cero impunidad".