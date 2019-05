Piden a AMLO empleo, vivienda y seguridad en casi 30 mil solicitudes

Durante los primeros meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Dirección General de Atención Ciudadana (DGAC) de la Oficina de la Presidencia recibió 29 mil 404 peticiones dirigidas al mandatario, en las que le solicitan desde empleo hasta seguridad.

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, la Secretaría Particular del Presidente señaló que la DGAC es la unidad administrativa encargada de "tramitar y asegurar la debida atención" de las casi 30 mil peticiones.

Las solicitudes abarcan el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019. La demanda más recurrente es por "empleo", con 6 mil 845 registros, seguida de asuntos sobre "actividades económicas y productivas", con 4 mil 492, y personas que buscan apoyo para solucionar temas de "desarrollo urbano y vivienda" suman 4 mil 21.

Siendo aún de madrugada, colonos de las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc que sufrieron daños en sus viviendas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 se dieron cita a las afueras de Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el Presidente y denunciar a funcionarios del Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México.

Personas de todas partes del país se trasladan a la capital para entregar su petición; otras interceptan al Presidente durante sus giras de trabajo para entregarle cartas, documentos, expedientes e improvisados mensajes en cualquier trozo de papel.

Como Ajarcio Ortiz, de Villa de Arriaga, San Luis Potosí, quien se presentó a las 07:00 horas en Palacio Nacional con el firme propósito de tramitar una audiencia personal con el Presidente.

"Viajamos toda la noche. Mi compañero y yo venimos a dejar unas peticiones sobre los centros de acopio de semillas que abrió el Presidente. Nuestro problema está en un centro [cercano a] la Laguna de Guadalupe, en Guanajuato, pegadito a San Luis Potosí. [Queremos] que se nos siga comprando; ya no quieren nuestro frijol y somos 50 productores", manifestó el agricultor.

La DGAC clasifica los pedimentos en 20 rubros. Los asuntos de "seguridad, procedimientos e impartición de justicia" es el tema que se coloca en cuarto sitio, con 2 mil 807 peticiones; temas relativos a "desarrollo social y humano" cuentan con 2 mil 363 solicitudes, y la "educación, cultura y deporte", con mil 668.

Un desalojo injustificado y violento de 2015 en la colonia Brisas del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, llevó a Adela Araujo a visitar al Presidente a primera hora del día, con la esperanza de que se haga justicia y le regresen su vivienda, además de solicitar atención médica para su hijo, que debido a golpes recibidos durante el despojo, tuvo problemas de salud.

"Andamos rentando o de arrimados con los familiares. Nosotros teníamos nuestro hogar y nos lo quitaron, tiraron nuestras casas. Donde quiera (...) nos dan carpetazo o nos ponen trabas, por eso acudimos [al] Presidente", denunció Adela.

Peticiones del sector "agropecuario, ganadero y pesquero" suman 639 casos; el de "comunicaciones y transportes", 575; los "agrarios", 539; de "energía", 373, y las denuncias sobre "medio ambiente y recursos naturales", 295.

La mayoría de los peticionarios van directamente a la oficina de Atención Ciudadana, pero otros buscan un espacio para plantarse frente a la sede del Poder Ejecutivo, como Mucio Ávila, que viene de Ciudad Carmen, Campeche, y tiene cuatro meses pidiendo justicia.

Mucio fue soldador y tubero en termoeléctricas, pero hace 10 años lo atropelló un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), y su pierna derecha tiene una grave lesión que lo dejó incapacitado. "Vine para que López Obrador me ayude: quiero que haga efectivas las sentencias en contra del responsable [de mi] condición", refirió.

Los rubros con menos registros son "felicitaciones y agradecimientos", con 81 casos, e "invitaciones", con tan sólo 46. El documento también refiere que los "asuntos atendidos por la DGAC" sólo suman 562.

La llegada de peticionarios incrementa conforme se asoman los primeros rayos de luz del día. Sus preocupaciones son de toda índole, todas importantes y urgentes; buscan una audiencia con el Presidente, que les prometió atender sus problemas mientras hizo campaña.

Todos ven esa ventanilla como última instancia; sus oficios, expedientes y peticiones van sellados con su último voto de confianza.