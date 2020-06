Piden a Mayer elevar la cultura como prioridad económica

Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, informó esta tarde de martes que ha sostenido reuniones con la Secretaría de Cultura para reactivar actividades.

Eso dijo a representantes de la Unión de Trabajadores del Espectáculo que se manifestaron durante más de una hora frente a las puertas de la Cámara Baja.

La UTE está conformada, de acuerdo con sus integrantes, por millón y medio de mujeres y hombres, algunos de los cuales llevan medio año sin trabajar.

Mayer recibió un documento en el que se pide elevar a la cultura como prioridad económica y que sea discutida en el legislativo.

"Ayer tuve reunión con la subsecretaria de Cultura y no es tema sólo de sensibilidad (los apoyos), sino buscar los mecanismos legales y jurídicos", indicó el diputado.

"Debe ser considerada primera necesidad cultura y reactivar la economía, aunque sea con un 30 por ciento hacer algo, la cultura es también un estado de salud, la mente se distrae a través del arte", añadió.

Mayer explicó que buscaría hacer un exhorto a las autoridades para apoyar a los trabajadores y detalló que por agenda no se puede someter en el periodo extraordinario de sesiones.

Fernando Gallego de la UTE recordó que el documento se entregó por vez primera hace dos meses y no han tenido respuesta.

La Unión pide 13 mil 500 millones de pesos para mitigar los problemas que aquejan a los trabajadores.