Piden diputados a AMLO eliminar horario de verano por cuarentena

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar o suspender el horario de verano para no generar estrés en los mexicanos.

A través de la diputada, Claudia Reyes Montiel, el PRD exhortó a López Obrador reconsiderar el cambio al horario de verano, pues debido al contexto actual de crisis sanitaria y económica, y las medidas establecidas para evitar los contagios por Covid-19, como la cuarentena, podrían detonar estrés y ansiedad en las y los mexicanos.

Este fin de semana, como ha ocurrido desde 1996, se cambiará el horario para adaptarlo al horario de verano, lo que significa que del 5 de abril al 25 de octubre se tendrá que adelantar el reloj una hora.

Expresó que este cambio, a diferencia de años anteriores, se dará en un contexto enmarcado por una fuerte crisis de salud y que el gobierno será desconsiderado con las y los ciudadanos al agregar más estrés del causado por el aislamiento autoimpuesto, lo que puede derivar en diversos problemas psicológicos tales ansiedad, confusión e ira.

La legisladora del PRD argumentó que la situación actual es "una razón importante para valorar si conviene aplicar el horario de verano en este momento, ya que se debe buscar todo lo necesario para ayudar a las personas, sobre todo ahora que se han reforzado las medidas en contra del coronavirus en el país, como lo es la ampliación hasta el 30 de abril de la suspensión de aquellas actividades consideradas como no esenciales".

De acuerdo con estudios realizados por la Facultad de Medicina de la UNAM, el cambio de horario puede afectar aspectos biológicos de las personas como su rendimiento fisiológico, emocional e intelectual. Por ejemplo, en las y los niños el cambio de horario puede alterar su ciclo de sueño y su necesidad de ingerir alimentos; en las personas mayores el cambio también afecta su ciclo de sueño, lo que les puede generar periodos de insomnio que lleguen a confundir e incluso angustiar a las personas.

Además, un informe técnico elaborado por la Secretaría de Energía detalló que a partir de 2013 ha disminuido el ahorro de energía. En dicho estudio se señala que, en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, el ahorro en el consumo de energía se redujo en un 20.3%, y en demanda evitada se disminuyó hasta en un 44.3%. Esto significa que uno de los motivos por los que se adoptó el cambio de horario quedó invalidado.

Reyes Montiel añadió que el cambio de horario no es la única estrategia que existe para ahorrar energía ya que existen otras alternativas que tienen este mismo fin, como lo son el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y el establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética.

Señaló que este "no es un tema banal" y que el presidente debe prestar atención a los argumentos que demuestran que esta medida no es tan útil como la quieren hacer ver y que, en cambio, existen mejores propuestas para ahorrar energía.

Recordó que anteriormente presentó una iniciativa para eliminar el horario de verano y calificó de lamentablemente que esta siga en espera de ser dictaminada.