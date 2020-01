Piden no entrar en pánico tras caso de coronavirus en Arizona

Ante la confirmación de un caso de coronavirus en Arizona, no hay motivo alguno de alarma para entrar en pánico, pues por las características del nuevo virus es poco probable que ocasione cuadros graves en personas sanas, aclaró Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades.

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) y el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa (MCDPH) confirmaron que una persona de la comunidad de la Universidad Estatal de Arizona que viajó a Wuhan, China, ha sido diagnosticada de coronavirus.

El funcionario de la Secretaría de Salud de Sonora informó que en los estudios recientes, publicados sobre los primeros pacientes que presentaron formas graves e incluso fallecieron por coronavirus, se encontró que la mayor proporción de pacientes graves son los mismos grupos vulnerables susceptibles a la influenza.

Por tal motivo, quienes deben prestar mayor atención en el cuidado de padecimientos respiratorios, enfatizó, son los menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas, personas con obesidad, diabetes, problemas del corazón, cáncer, VIH, entre otros.

"Cuidarnos de la influenza también nos protegerá de otros virus respiratorios que son más comunes y del coronavirus; quizá la medida más importante para protegernos es el lavado frecuente de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, si se tienen síntomas respiratorios debemos mantenernos en nuestro hogar y dejar de acudir a sitios de concentración como escuelas y plazas donde podemos transmitir el virus", señaló.

Si se tiene la necesidad de salir a la calle y se presentan síntomas de enfermedad respiratoria, agregó, se debe de utilizar cubrebocas, evitar tocar la nariz y la boca con la mano y al estornudar, hacerlo con el ángulo interno del codo y no con la mano, además de no saludar de beso o mano.

La transmisión y letalidad del coronavirus se ha comportado clínicamente de forma moderada, apuntó, pues ha sido más baja incluso que la influenza, que se encuentra en el país y aquí en Sonora, por lo que es importante que la población acuda a aplicarse la vacuna en las unidades del sector salud que sigue disponible.

La influenza parece tener un comportamiento clínico más severo en ciertos grupos de la población, que el propio coronavirus, debido a la mortalidad, la severidad del cuadro y por la cantidad de personas que pueden infectarse, puntualizó, pues la familia del coronavirus está compuesta por siete miembros, de los cuales, cuatro producen usualmente cuadros de resfriado común en humanos.

Los otros dos coronavirus, el SARC y el MERS, han producido epidemias de magnitud considerable con una mayor severidad, comentó, que se diferencian de los otros porque usualmente sus reservorios naturales son animales como mamíferos, reptiles y aves, pero por cambios genéticos se puede transmitir a humanos, como es el caso del nuevo virus.

"En el caso de que hubiera una introducción del coronavirus, en la Secretaría de Salud y el sector estaríamos atendiendo adecuadamente y oportunamente la presencia de este nuevo virus en Sonora, se está capacitando de forma intensiva al personal de salud, fortaleciendo la red de laboratorios para poder confirmar la presencia de casos", indicó Álvarez Hernández.

Así mismo, informó que los sistemas de vigilancia epidemiológica que se implementan en aeropuertos y puertos fronterizos seguirán implementándose, así como la coordinación binacional con Arizona.

Por último, el funcionario estatal detalló que mientras no se tenga un tratamiento específico para el padecimiento en el mundo y no se tenga vacuna, la prevención es corresponsable entre la sociedad y la Secretaría de Salud, es decir, que se deben implementar los cuidados de salud respiratoria.