Polevnsky acusa a dirigente Ramírez Cuéllar de dañar a Morena

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, y su equipo, acusaron al dirigente nacional del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, de no querer cumplir con el mandato que dio el Tribunal Electoral sobre la permanencia en el cargo.

A través de una carta pública, Polevnsky y su equipo, entre otros, Carlos Figueroa y Carol Arriaga, advirtieron que en el Congreso Extraordinario de Morena del 26 de enero de 2020, se planteó un presidencia interina de 4 meses.

El 28 de febrero pasado, añadió, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió aceptar la presidencia interina de Alfonso Ramírez Cuellar, así como de 8 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por un periodo de 4 meses para realizar esa tarea.

"Alfonso Ramírez Cuellar nunca mostró la mínima intención de querer cumplir los mandatos de la sentencias de la Sala Superior.

"El discurso y la conducta de Ramírez Cuellar muestran una fuerte desvinculación con los principios y los valores de nuestro partido, así como una clara oposición a las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de nuestro movimiento", se indicó en la carta.

Y es que la dirigencia de Ramírez Cuéllar debió concluir el pasado 26 de junio, sin embargo, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, no ha permitido realizar la elección de nueva dirigencia.

Polevnsky y su equipo acusan a Ramírez Cuéllar de que en 4 meses ha ocurrido un daño a la imagen del partido; se ha reducido en 7 puntos en la intención del voto; existe polarización y división entre los militantes y simpatizantes; hay un daño moral, por manipulación mediática a dirigentes de Morena, así como una confrontación con las políticas del presidente López Obrador.

"¡Morena no es una aventura personal, es un medio de lucha para lograr un México mejor!", advirtieron.