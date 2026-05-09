Policías disuelven manifestación de productores de frijol en Zacatecas

ZACATECAS, Zac., mayo 9 (EL UNIVERSAL).- En una nueva jornada de protestas y al cumplirse el tercer día de manifestaciones de un grupo de productores de frijol en Zacatecas, la tarde de este sábado, se registró una confrontación entre los manifestantes y fuerzas policiales, al momento de que se aplicó el operativo para retirar la maquinaria agrícola del lugar, que dejó un saldo de cuatro personas detenidas, entre ellas, dos de los líderes.

Los hechos se registraron cerca de las inmediaciones del Multiforo, ubicado en la capital de Zacatecas, donde el gobierno tiene programado el concierto del cantante Ricardo Montaner para festejar el Día de las Madres.

Desde temprana hora al lugar arribó un contingente de productores con el objetivo de impedir que se realizara el evento como forma de presión a las autoridades para que se les cumpla sus exigencias de que se les compre a 27 pesos el kilo de frijol a los integrantes de su agrupación.

A esta manifestación también se unieron personas de otros sectores, principalmente un grupo de universitarios y feministas, al manifestar respaldo a la demanda de los agricultores, tras señalar que durante las acciones se habían realizado actos de represión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debido a que el perímetro de esa área fue asegurado con vallas y vigilado por elementos de seguridad, los manifestantes se apostaron con sus tractores con el objetivo de incursionar hasta el multiforo.

Pasadas las 15:00 horas, cuando llegaron elementos antimotines, los ánimos se encendieron y más cuando comenzaron a llegar las grúas para realizar el retiro de las unidades agrícolas que habían colocado los manifestantes, quienes se resistieron a que movieran sus unidades y replegaron a los manifestantes.

Dentro de los detenidos que mencionaban figuraban varios agricultores, entre ellos, uno de los líderes, Isaías Castro, así como varios jóvenes universitarios, y los manifestantes pedían su inmediata liberación.

Postura oficial

Sobre estos hechos, la Vocería de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad informó que, previo a la realización del concierto programado en la zona del Multiforo, se desplegó un operativo preventivo de seguridad y vialidad sobre la avenida Preparatoria, en la colonia Agronómica II, derivado de la presencia de un grupo de agricultores que realizaban una manifestación en el lugar.

Se menciona que "elementos de seguridad establecieron comunicación con los manifestantes para solicitar el retiro voluntario de vehículos que obstruían la vialidad y el acceso, a fin de evitar afectaciones mayores. Sin embargo, ante la negativa de mover las unidades, se procedió conforme a la ley para restablecer la movilidad".

El comunicado refiere que "se registraron momentos de tensión y jaloneos entre algunos participantes", pero asegura que "la actuación policial se realizó bajo protocolos de legalidad, contención y respeto irrestricto a los derechos humanos".

Respecto a las detenciones, precisa que fueron siete personas: cuatro hombres y tres mujeres, y se argumenta que se fue "por faltas administrativas y conductas relacionadas con obstrucción de la vía pública; permanecer y circular en zonas prohibidas; no presentar documentación correspondiente de los vehículos y resistencia a particulares".

El boletín menciona que "fueron aseguradas tres camionetas, dos tractores y un remolque, debido a que algunas unidades se encontraban estacionadas o circulando en áreas restringidas" y se precisa que "en todo momento se contó con la presencia y acompañamiento de personal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), quienes observaron el desarrollo de las actuaciones".

Reactivan protestas y respuesta gubernamental

Cabe mencionar que el pasado jueves, este grupo de productores hace dos meses realizaron una serie de protestas y el 29 de marzo se retiraron tras firmar un acuerdo ante notario público, donde el gobierno federal se comprometía a recibir mil 500 toneladas de frijol de 300 agricultores de esa agrupación y serían beneficiados con el precio de garantía que pagó el gobierno federal a 27 mil pesos la tonelada.

Sin embargo, el pasado jueves, nuevamente reaparecieron con nuevas protestas que iniciaron en la Legislatura de Zacatecas, al denunciar que se habían incumplido los acuerdos que se habían pactado. Argumentaron que las autoridades no les estaban recibiendo su frijol y que no se estaba respetando el precio de garantía, ya que se los querían pagar a 16 mil pesos la tonelada y exigían respuesta a sus demandas.

Al irrumpir la sesión legislativa, los inconformes encararon al diputado local Jesús Padilla, a quien acusaron de ser "un coyote" que presuntamente fue de los principales beneficiados de los recursos destinados para el frijol, en complicidad con Oláis Ávila, jefe de operaciones de Alimentación para el Bienestar.

Ayer realizaron varias manifestaciones; incluso, un grupo de productores ingresó a un restaurante donde comía la diputada federal de Morena, Soledad Luévano, así como a Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública estatal, a quienes exigían que intervinieran.

Advirtieron que mantendrían sus protestas y que, si no recibían respuesta para este el próximo lunes 11 de mayo, radicalizarían las acciones con la frase "va a arder Zacatecas".

El gobierno federal, a través de un comunicado de Alimentación para el Bienestar, dio respuesta a la situación de Zacatecas, donde aclara al grupo de productores manifestantes que no había incumplimiento alguno, al precisar que en total se dio atención a 441 productores, con quienes se concretó el acopio de más de mil 950 toneladas de frijol a precio de 27 mil pesos por tonelada.

También se aclara que este acuerdo se mantuvo a ese precio del anterior esquema, al señalar que actualmente, en la ampliación de 10 mil toneladas, el precio de garantía es a 16 mil pesos la tonelada, precio que es el que sigue vigente.

Tras este anuncio, este sábado también en un video, el secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, aclaró que las manifestaciones de esta agrupación ya no tenían sustento, debido a que se ha cumplido con el convenio pactado el 29 de marzo, al señalar que incluso se excedió el apoyo, porque el compromiso pactado era de mil 500 toneladas y el total fueron 450 toneladas más, así como 141 productores más de lo acordado.

Incluso, aseguró que se había detectado que detrás de este movimiento había otros intereses políticos que había aprovechado la oposición, principalmente, señaló al PAN, de tener intereses en intervenir en este movimiento.

El funcionario estatal también negó que él hubiera interpuesto una denuncia contra los productores de frijol ante la Fiscalía de Zacatecas para solicitar medidas de protección.

Mencionó que quienes solicitaron esas medidas fueron trabajadores de la Secretaría General de Gobierno, debido a que supuestamente el grupo de productores ya no tenía una manifestación pacífica, porque se estaba recurriendo a la violencia y en esos actos acudieron a Palacio de Gobierno y amenazaron al personal con frases: "Mátenlo, amárrenlo, vamos a lanzarles una bomba".