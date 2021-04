Por falta de insumos, suspenden cirugías en Hospital Civil de Oaxaca

Las fallas en el equipo médico y la falta de insumos necesarios y medicamentos para los pacientes llevó al personal del Hospital Civil "Dr. Aurelio Valdivieso", el más importante del estado, a suspender de manera indefinida las intervenciones quirúrgicas programadas y sólo atender por el momento los casos considerados como urgencias.

Lo anterior lo informaron en conferencia de prensa, en la que la enfermera Gabriela García Cruz, del Centro de Esterilización del Hospital Civil, explicó que la falla del equipo fue informado a sus superiores desde el 21 de marzo, mientras que ayer se acabaron los últimos insumos, como material estéril, básico para realizar cirugías.

"Disposición e interés de las compañeras ha habido. Se han hecho las gestiones y enviado los oficios necesarios, se estuvo trabajando hasta el último momento. El día 19, lo ideal era que se suspendieran las cirugías programadas para que lo que teníamos resguardado lo fuéramos agotando con las urgencias, pero no se suspendieron".

La enfermera destacó que pese a que los insumos se agotaron, ellas siguen esterilizando la ropa de quemados, así como el instrumental médico, la ropa de lactario y el material de curación que se usa en quirófano, pese a que sólo tienen un esterilizador; sin embargo, requieren compresas, gasas y ropa desechable.

"La central de esterilización es el corazón del hospital", agrega la enfermera.

Mientras que Alberto Vázquez San Germán, secretario general de la Subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca acusa que el Hospital Civil "sufre un abandono desde el 2019 porque no cuenta con pólizas para los aparatos médicos".

Además, denuncia que el tomógrafo no sirve, aparato esencial para la atención de pacientes Covid, que las máquinas de anestesia ya terminaron su ciclo de vida funcional y que hay problemas con el compresor de grado médico.

"No hay medicamentos, faltan insumos, y aún con todas las carencias se ha seguido brindando atención".