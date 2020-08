¿Por qué es importante la presidencia de la Cámara de Diputados?

Si bien no es un cargo para manejar millones de pesos, el PRI y el PT ya entraron en la recta final en la búsqueda para presidir la Cámara de Diputados.Pero ¿por qué es tan importante la presidencia de la Cámara de Diputados y por qué la pelean tanto?Hay tres elementos fundamentales que hace un presidente de la Cámara de Diputados, y en consecuencia presidente del Congreso de la Unión: ostenta la representación legal del Palacio Legislativo de San Lázaro, y con ello, tiene la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad cuando una norma se considere que viola la Carta Magna.El presidente representa a la Cámara de Diputados en todos los actos oficiales, y esto es un plus en año electoral, pues asiste, junto al titular del Ejecutivo, a todas las ceremonias republicanas y oficiales, es decir, gana en imagen política mediática.Garantiza el fuero de todos los legisladores, dentro y fuera del recinto legislativo; ostenta el mando de la fuerza pública dentro de la Cámara de Diputados y tiene el mando la comunicación social de San Lázaro.El asunto político que ha esgrimido el PT, es que este cargo no se le puede dejar al tricolor porque puede hacer uso, unilateral, de la presidencia y controvertir muchas decisiones del Presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que este lunes habrá reunión de la Junta de Coordinación Política para definir qué bancada y que propuesta se le haría al pleno para sustituir a Laura Rojas en la presidencia de la Mesa Directiva.En un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter, Mario Delgado dijo que la reunión será para buscar con mucha responsabilidad, respeto a la ley, y compromiso con el país para la Mesa Directiva."Hoy a las 15 hrs nos reuniremos los integrantes de la Jucopo para buscar con mucha responsabilidad, respeto a la ley y compromiso con el país, los acuerdos para la mesa directiva de la @Mx_Diputados", posteó Mario Delgado.