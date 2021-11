¿Por qué no coincide número de vacunas con vacunados en México?

Ante la aparición de la variante ómicron de Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llamado a acelerar la vacunación contra el coronavirus y a la fecha México ha vacunado a 76 millones 845 mil 255 mexicanos; sin embargo, ha recibido dosis suficientes para inmunizar con esquema completo a 94 millones 385 mil 602 personas.

Desde el 23 de diciembre pasado, cuando arribó el primer embarque de vacunas de la farmacéutica Pfizer, el país ha recibido 174 millones 646 mil 365 dosis; 14 millones 124 mil 840 corresponden a la dosis de CanSino, que únicamente requiere una aplicación.

Esto significa que México cuenta con 160 millones 521 mil 525 de dosis de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Janssen y Moderna, las cuales alcanzarían para inmunizar a 80 millones 260 mil 762 mexicanos con dos dosis, más las vacunas de CanSino.

El total es de 94 millones 385 mil 602 personas inmunizadas con esquema completo, cifra que rebasa el 100% del total de población de 18 años en adelante.

Sin embargo, datos de la Secretaría de Salud indican que el gobierno ha vacunado a 76 millones 845 mil 255 mexicanos y solo 65 millones 38 mil 728 han completado el esquema, mientras que 11 millones 806 mil 527 han recibido al menos la primera dosis.

Las autoridades sanitarias no han explicado por qué no se ha aplicado el biológico en 17 millones 540 mil 347 mexicanos, aun cuando se cuenta con las dosis suficientes para hacerlo.

En julio pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que no se han perdido vacunas y que se sabe en dónde están y en qué momento se aplican, pero comentó que hay zonas en donde es difícil llegar.

"No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas están perfectamente identificadas y sabemos en dónde están y en qué momento se están aplicando. En las zonas rurales, donde la operación de la brigada es más difícil porque no hay acceso a internet, los registros nominales se desfasan, no se hace en tiempo real", dijo el subsecretario de Salud en su momento.

En cuanto a la cobertura, México ha alcanzado 86% de población de 18 años en adelante inmunizados, Ciudad de México es la única entidad con 100% de su población inmunizada con al menos una dosis y Quintana Roo con 98%.

En contraste, y a pesar de la campaña "El Último Jalón", encabezada por el director del IMSS, Zoe Robledo Aburto, en Chiapas se ha vacunado a 61% de la población y Oaxaca reporta 70% de cobertura.

---Ante ómicron, la mayor preocupación es la desigual distribución de vacunas: López-Gatell

Ante la nueva variante de Covid-19, la Secretaría de Salud reiteró que la mayor preocupación es la desigual distribución de vacunas y agregó que cualquier variante puede hacer daño, particularmente en sitios donde no hay alta cobertura de dosis; sin embargo, hasta el momento ómicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni provocar enfermedad más grave.

"La Organización Mundial de la Salud dijo que puede haber graves daños, pero específicamente por la desigual distribución de vacunas, hay 70% de población que tienen menos de 10% de vacunación, es lo que preocupa porque hay sitios donde no hay vacunación y de esta manera, ómicron o cualquier variante puede causar daño.

"Por sí misma, la variante no ha demostrado ser ni más virulenta, transmisible, no se ha identificado que cause enfermedad más grave y la efectividad de vacunas sigue vigente, las pruebas de PCR y antígeno siguen detectando a esta variante y los tratamientos siguen siendo útiles", enfatizó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante el Pulso de la Salud, el subsecretario señaló que la variante ómicron se ha identificado en los cinco continentes, por lo que el cierre de fronteras o cancelación de viajes no son medidas efectivas para contrarrestar su transmisión.