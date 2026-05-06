"¿Por qué no habla del cártel inmobiliario?", dice Sheinbaum a Jorge Romero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó los dichos del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, ante el caso de Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con grupos criminales.

"Ahora está Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, hablando de lo terrible que es la situación en el país. ¿Por qué no empieza a hablar del cartel inmobiliario? La verdad. ¿O por qué no explican qué pasó en Chihuahua? ¿Por qué no lo explican? Porque no es un tema de las acciones que se hacen cotidianamente en contra del crimen con base en la legalidad", dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de mayo, la mandataria señaló a integrantes del bloque opositor, entre ellos el líder panista, quien no ha aclarado la entrada de agentes de la CIA en Chihuahua, estado gobernado por la panista Maru Campos Galván.

"¿Por qué había personas extranjeras en un operativo?, ¿quién los invitó? Porque está en contra de la ley. Ya dijo la Fiscalía que va a iniciar un proceso de invitar a los testigos para que informen cómo fue que se dio todo esto. Eso ya nadie quiere hablar de eso. Ah, pero sí son unos inventos… El pueblo de México tiene que tener claro que la presidenta no cubre a nadie, a nadie, no importa el partido político al que sea", expresó.

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Ayer, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió la detención inmediata y la extradición a Estados Unidos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de todo su círculo. Lo calificó como un "traidor a la patria" y argumentó que no existe mayor traición que agredir a quienes se juró proteger al aliarse con el crimen organizado.

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En Torreón, Coahuila, donde estuvo para el arranque de campañas de los aspirantes a una diputación local, Romero Herrera dijo que la exigencia se fundamenta en las recientes investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y un Gran Jurado en Nueva York, que han judicializado carpetas de investigación por presuntos delitos contra la salud y vínculos con el narcotráfico.

Romero Herrera también anunció que exigirá ante la Comisión Permanente que se aplique el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos de manera expedita, pues explicó que son conscientes de que están sujetos al derecho internacional en materia de extradición.

Soberanía mexicana no está a negociación, insiste

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la soberanía mexicana no está a negociación, y reiteró que nadie dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos.

En conferencia de prensa, la mandataria federal afirmó que "defensa de la soberanía" es no permitir que haya agentes extranjeros no acreditados operando en México, pues eso, dijo, está en contra de la ley y la Constitución.

Esto, en medio de las tensiones con el gobierno de Estados Unidos tras su solicitud de detención y extradición del hoy exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico; además de la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.

"Nuestra soberanía no está a negociación y es un principio que debemos de mantener todos. No puede haber agentes extranjeros no acreditados en México operando en territorio porque está en contra la ley y la Constitución. Eso es defensa de la soberanía.

"En México la soberanía dimana del pueblo no de un reino, de un emperador, dimana del pueblo. Defender la soberanía quiere decir defender al pueblo y defender a la patria, ante todo. Eso no es negociable. Nadie le va a decir a las mexicanas, a los mexicanos cómo nos gobernamos", señaló.