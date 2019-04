Por sorteo, Profeco revisará gasolineras

Ciudad de México.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield Padilla, informó que esta semana se realizará la revisión aleatoria de 125 gasolineras para detectar quién da "litros de a litro".

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que por instrucciones del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se hará un sorteo de las 12 mil estaciones que operan en el país, para visitar 125.

Cabe resaltar que de acuerdo con datos recabados por el organismo, el margen promedio del robo de combustible por no dar litro de a litro es del 10 por ciento, es decir 100 mililitros por cada litro.

Sheffield Padilla aclaró que este ejercicio de verificación se realizará al azar y no con origen en las denuncias de los consumidores, además, no se pueden dar datos precisos para no interferir con el operativo.

"Si yo le digo a los malos a qué hora, dónde y en qué lugar, pues no vamos a poder hacer nada... los operativos deben ser simultáneos en varios municipios, pero no puedo dar tanto detalle".

La metodología para la revisión aleatoria se detallará en breve, ya que esta propuesta fue considerada este lunes a las 6:30 horas.

En lo que va del año, 79 gasolineras se han negado al proceso de verificación para detectar que vendan "litros de a litro", informó Sheffield Padilla.

"El que nada debe nada teme, pero estos 79 algo han de deber porque por eso temen la verificación", argumentó tras poner en marcha el Programa Semana Itinerante, Profeco en tu alcaldía de la CDMX".