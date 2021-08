Por tercer día consecutivo, CNTE bloquea paso de camioneta de AMLO

Por tercer día consecutivo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) en Chiapas bloquearon el paso de la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador quien buscaba ingresar a inaugurar el Hospital General de Zona 1 "Nueva Frontera" del IMSS.

Cerca de 100 integrantes de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora llegaron desde las 7:00 horas de este domingo a las instalaciones del complejo hospitalario para buscar entablar un dialogo con el Ejecutivo federal y solicitarle la reinstalación de la mesa de negociación con el gobierno federal.

Tras 10 minutos de bloqueo, los maestros chiapanecos dejaron pasar el vehículo presidencial.

Alrededor de las 11:30 horas, cuando llegó la Suburban negra que transporta al presidente de la República al hospital, de inmediato los maestros rodearon el vehículo, y con megáfono en mano, uno de los líderes magisteriales le pidió que se bajara para escuchar sus demandas, lo cual no ocurrió.

"¡Qué reciba a la comisión!" Lo que queremos esta mañana es que nos escuchara, lamentamos que hoy el presidente no nos baje ni siquiera un minuto (la ventanilla). No lo estamos reteniendo.

"Le vamos a permitir el paso al Presidente, somos personas educadas que queremos el dialogo y el bien del país. Vamos esperar una mesa que sea seria en donde se resuelva de fondo las problemáticas de los maestros".

"¡Duro maestro! ¡Hasta la victoria, siempre!", exclamaron al momento de dejar pasar la camioneta del presidente.

El pasado viernes por la mañana, integrantes de las secciones 7 y 40 de la CNTE en Chiapas bloquearon por dos horas la camioneta en la que se transportaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ocasionó que no encabezara la reunión del gabinete de seguridad federal y su tradicional conferencia de prensa en el cuartel de la VII Región Militar.

Ayer sábado ocurrió lo mismo en el municipio de Frontera Comalapa.