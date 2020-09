"'Por todos los medios' se busca cumplir con entrega de agua a EU", dice López Obrador

Luego de que ayer Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, declaró que espera que México cumpla con su cuota de entrega de agua al país del norte como establece el Tratado Internacional de Aguas entre ambos países, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está buscando "por todos los medios" cumplir con el acuerdo para evitar alguna confrontación con el gobierno del país vecino.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que el próximo lunes se podría informar a detalle sobre la situación en que se encuentra la entrega del líquido a la Unión Americana.

"Estamos evaluando diario (el tema), hoy estuvo la directora de Conagua (Blanca Elena Jiménez Cisneros) nos informó sobre el avance que se lleva, los días que nos falta, no descartamos que podamos cumplir y yo creo que el lunes vamos a informar sobre la situación que prevalece con miras al cumplimiento del convenio.

"Nosotros tenemos que buscar por todos los medios cumplir con este convenio, llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, no queremos incumplir y que haya motivos para confrontación", dijo.

Ayer martes, el embajador estadounidense comentó que el tratado de aguas de 1944 entre México y Estados Unidos implica compartir agua entre los estados fronterizos de los dos países y "la obligación de México es entregar agua... espero que cumpla con sus obligaciones".

Durante la conferencia en la que se llevó a cabo la firma entre la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la American Society of México, el embajador afirmó:

"Ese tratado del agua, tiene parte que trata de las obligaciones de EU de entregar agua a México, y la obligación de México es entregar agua, es una cuestión de compartir agua entre países vecinos en las regiones fronterizas que están en las cuencas de esos ríos, así que nuestros antepasados en 1944 firmaron este acuerdo", dijo.