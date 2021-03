Por veda y falta de producción no se han entregado enseres: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que pasando la veda electoral, y a más tardar el 15 de septiembre, se entregarán los 116 mil paquetes de enseres domésticos que faltan por repartir a los damnificados por las inundaciones del año pasado en su estado natal. Al presentar el informe de las acciones que se han hecho en apoyo de los damnificados en el estado, López Obrador señaló que además de la veda electoral, no se pudieron entregar los enseres porque no hay capacidad producción suficiente.

"Se están entregando los enseres, pero son tantos, tantos que no dio tiempo para entregarlos todos porque no tienen capacidad de producción las empresas del país para producir los refrigeradores, estufas, para producir todos los enseres que se están entregando y no queremos hacer la compra de estos enseres en el extranjero. Hubiese resultado fácil hacer la compra en Asia, en cualquier otro país, y traerlos en contenedores, uno, dos tres barcos, con todos estos enseres, pero lo que queremos es que se produzcan en México, porque lo hecho en México está bien hecho. Además aquí se generan empleos, entonces vamos a esperar.

"Como lo informó el general, ya se han entregado paquetes de enseres, de electrodomésticos a 75 mil viviendas, nos faltan 116 mil", declaró. Acompañado por el gobernador tabasqueño, Adán Augusto López, y por integrantes de su gabinete de seguridad, el presidente López Obrador indicó que se va a suspender la entrega de estos enseres porque se tiene que respetar la veda electoral. "Pero también porque no hay la producción suficiente, de modo que esta veda electoral va a permitir que las empresas, los fabricantes avancen, para que pasando las elecciones, terminar de entregar todos los enseres", dijo.

"Es un mensaje que envió a mis paisanos, a mis paisanos, con el compromiso de que terminando la elección de junio de la primer semana de junio empezamos a entregar. Y quiero aquí comprometerme, aunque los que van a cumplir la instrucción son los responsables de este programa de la Sedena, el general secretario Luis Cresencio Sandoval Gonzáles, quiero aquí hacer el compromiso de que vamos terminar el 15 de septiembre, es un fecha histórica. Vamos terminar de entregar todo los enseres", prometió.